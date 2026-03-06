18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
493.85
571.78
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.03.2026, 08:58

Казахстанка в 48 лет родила 13-го ребёнка

Новости Казахстана 0 665

2 марта 48-летняя Лариса Кузнецова стала мамой в 13-й раз. Роды прошли в перинатальном центре №1 Областной клинической больницы, и на свет появился здоровый мальчик весом 3 650 граммов и ростом 54 сантиметра. Как отметили врачи, роды были естественными и прошли без осложнений, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу больницы на своей странице в Facebook.

Кадр из видео
Кадр из видео

Многодетная семья и традиции

Маленький Эмин стал девятым мальчиком в большой семье Кузнецовых. Старшей дочери уже 25 лет, а Лариса, сама выросшая в многодетной семье, признается, что жизнь в окружении детей ей знакома с детства. Для семьи этот ребенок — особенный подарок: радость последнего малыша ощущается особенно остро, ведь за плечами семьи многолетний опыт воспитания детей.

Слова благодарности и поддержка медиков

Лариса поблагодарила врачей за профессионализм и заботу, подчеркнув, что без участия медицинского персонала благополучное рождение было бы невозможным. «Я очень рада, благодарна врачам, что они приняли участие в рождении малыша», — поделилась многодетная мама.

Рождаемость в Казахстане: редкий, но вдохновляющий случай

Хотя средний показатель рождаемости в Казахстане за последние годы не слишком высок, истории многодетных семей, таких как семья Ларисы, вызывают интерес и восхищение. Этот случай демонстрирует не только стойкость родителей, но и возможности современной медицины, которая позволяет успешно поддерживать здоровье матери и новорожденного даже в 13-й беременности.

Неожиданная радость для большой семьи

Для мужа и старших детей рождение Эмина стало долгожданным событием. Несмотря на то, что отец воспитывался в одиночной семье, он постепенно привык к огромной семье и рад каждому новому ребенку. Эмин уже стал частью большого семейного счастья, объединяющего поколения, и примером того, как традиции многодетности сохраняются и в современном Казахстане.

7
1
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстан с 12 марта вводит новые штрафы для работодателей: за что и сколько придется платитьНовости Казахстана
09.02.2026, 14:29 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь