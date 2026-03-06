Казахстанка в 48 лет родила 13-го ребёнка

2 марта 48-летняя Лариса Кузнецова стала мамой в 13-й раз. Роды прошли в перинатальном центре №1 Областной клинической больницы, и на свет появился здоровый мальчик весом 3 650 граммов и ростом 54 сантиметра. Как отметили врачи, роды были естественными и прошли без осложнений, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу больницы на своей странице в Facebook.

Кадр из видео

Многодетная семья и традиции

Маленький Эмин стал девятым мальчиком в большой семье Кузнецовых. Старшей дочери уже 25 лет, а Лариса, сама выросшая в многодетной семье, признается, что жизнь в окружении детей ей знакома с детства. Для семьи этот ребенок — особенный подарок: радость последнего малыша ощущается особенно остро, ведь за плечами семьи многолетний опыт воспитания детей.

Слова благодарности и поддержка медиков

Лариса поблагодарила врачей за профессионализм и заботу, подчеркнув, что без участия медицинского персонала благополучное рождение было бы невозможным. «Я очень рада, благодарна врачам, что они приняли участие в рождении малыша», — поделилась многодетная мама.

Рождаемость в Казахстане: редкий, но вдохновляющий случай

Хотя средний показатель рождаемости в Казахстане за последние годы не слишком высок, истории многодетных семей, таких как семья Ларисы, вызывают интерес и восхищение. Этот случай демонстрирует не только стойкость родителей, но и возможности современной медицины, которая позволяет успешно поддерживать здоровье матери и новорожденного даже в 13-й беременности.

Неожиданная радость для большой семьи

Для мужа и старших детей рождение Эмина стало долгожданным событием. Несмотря на то, что отец воспитывался в одиночной семье, он постепенно привык к огромной семье и рад каждому новому ребенку. Эмин уже стал частью большого семейного счастья, объединяющего поколения, и примером того, как традиции многодетности сохраняются и в современном Казахстане.