Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.39
567.99
6.19
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
11.03.2026, 08:00

ЦОН или нотариус: где выгоднее и безопаснее оформить недвижимость в Казахстане

Новости Казахстана

Оформление квартиры в Казахстане стало поводом для экономии: разница в стоимости между услугами нотариуса и ЦОНа порой достигает впечатляющих сумм, вплоть до 50 тысяч тенге. Эксперт по ипотеке под ником izi_ipotekakz в Threads поделился актуальными цифрами, которые помогают казахстанцам планировать расходы при покупке недвижимости, сообщает Lada.kz. 

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Сколько стоит нотариальное оформление сделки

Стоимость нотариального оформления напрямую зависит от родства сторон сделки и их статуса. Так, если покупатель и продавец не являются родственниками, оформление через нотариуса обойдется примерно в 51 900 тенге (12 МРП).

Для близких родственников тариф заметно ниже — около 30 275 тенге (7 МРП).

Если же в сделке участвует юридическое лицо, цена возрастает примерно до 73 525 тенге (17 МРП).

Кроме того, отдельно оплачивается согласие супруга, которое составляет около 6 488 тенге (1,5 МРП).

Таким образом, нотариальное оформление часто предполагает значительные расходы, но вместе с тем обеспечивает юридическую проверку сделки и защиту интересов сторон.

Оформление через ЦОН: быстрый и доступный вариант

В случае регистрации сделки в ЦОНе, расходы могут быть значительно ниже. Если у сторон уже есть готовый договор купли-продажи, им необходимо оплатить лишь государственную пошлину — 1 756 тенге.

Если же договор составляется непосредственно в ЦОНе, стоимость услуги составляет примерно 11 000 тенге, плюс госпошлина 1 756 тенге. Итого: около 12 756 тенге, что почти в четыре раза дешевле, чем при обращении к нотариусу.

Однако важно понимать: ЦОН проводит лишь регистрацию документов, не предоставляя полноценной юридической проверки сделки.

Сравнение расходов и ключевые нюансы

Разница в стоимости между нотариусом и ЦОН может достигать 40–50 тысяч тенге.

Эксперт напоминает, что выбор способа оформления зависит не только от цены, но и от степени юридической защиты сделки. Нотариус обеспечивает проверку всех документов, выявление возможных рисков и сопровождение сделки, тогда как ЦОН фиксирует уже готовый договор без дополнительного анализа.

Для казахстанцев, которые хотят минимизировать расходы, регистрация через ЦОН выглядит привлекательной, но для более безопасной сделки с крупной суммой недвижимости нотариальное оформление остаётся предпочтительным.

