В Казахстане новая волна мошенничества — Генпрокуратура дала срочное предупреждение

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Генеральной прокуратуры Казахстана предупредил о новой волне мошенничества через SMS и мессенджеры. Злоумышленники рассылают сообщения о якобы «пропущенной доставке», чтобы получить личные данные и деньги. Специалисты рекомендуют казахстанцам соблюдать простые меры предосторожности, чтобы не стать жертвой аферистов, передаёт Lada.kz .

Новая мошенническая схема

В Казахстане зафиксирована новая волна мошеннических сообщений, о которой официально предупредили граждан. В рамках этой схемы злоумышленники массово рассылают через SMS и мессенджеры поддельные уведомления о «пропущенной доставке» посылки. Такие сообщения на первый взгляд выглядят как стандартные оповещения от курьерских служб, что повышает вероятность того, что человек перейдёт по ссылке и введёт свои данные.

Как работает обман

В тексте мошеннического сообщения утверждается, что курьер якобы не смог передать отправление, и предлагается перейти на специальную страницу для повторного оформления доставки. Однако указанный адрес ведёт на фальшивый сайт, который полностью имитирует официальный ресурс логистической компании. На таком сайте мошенники просят указать личные сведения — ФИО, ИИН, адрес проживания и банковские реквизиты — а также оплатить небольшую сумму за повторную доставку.

Какие риски несёт обман

Специалисты предупреждают, что после ввода конфиденциальной информации и оплаты злоумышленники получают доступ к персональным данным и банковским реквизитам жертвы. Это может привести не только к прямым финансовым потерям, но и к дальнейшему использованию данных в преступных схемах, например, при попытках оформить кредиты или переводы без согласия человека.

Рекомендации властей

Гражданам напоминают о нескольких важных мерах безопасности, которые помогут избежать мошенничества: