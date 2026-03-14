14.03.2026, 11:53

В Казахстане новая волна мошенничества — Генпрокуратура дала срочное предупреждение

Новости Казахстана

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Генеральной прокуратуры Казахстана предупредил о новой волне мошенничества через SMS и мессенджеры. Злоумышленники рассылают сообщения о якобы «пропущенной доставке», чтобы получить личные данные и деньги. Специалисты рекомендуют казахстанцам соблюдать простые меры предосторожности, чтобы не стать жертвой аферистов, передаёт Lada.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Новая мошенническая схема

В Казахстане зафиксирована новая волна мошеннических сообщений, о которой официально предупредили граждан. В рамках этой схемы злоумышленники массово рассылают через SMS и мессенджеры поддельные уведомления о «пропущенной доставке» посылки. Такие сообщения на первый взгляд выглядят как стандартные оповещения от курьерских служб, что повышает вероятность того, что человек перейдёт по ссылке и введёт свои данные.

Как работает обман

В тексте мошеннического сообщения утверждается, что курьер якобы не смог передать отправление, и предлагается перейти на специальную страницу для повторного оформления доставки. Однако указанный адрес ведёт на фальшивый сайт, который полностью имитирует официальный ресурс логистической компании. На таком сайте мошенники просят указать личные сведения — ФИО, ИИН, адрес проживания и банковские реквизиты — а также оплатить небольшую сумму за повторную доставку.

Какие риски несёт обман

Специалисты предупреждают, что после ввода конфиденциальной информации и оплаты злоумышленники получают доступ к персональным данным и банковским реквизитам жертвы. Это может привести не только к прямым финансовым потерям, но и к дальнейшему использованию данных в преступных схемах, например, при попытках оформить кредиты или переводы без согласия человека.

Рекомендации властей

Гражданам напоминают о нескольких важных мерах безопасности, которые помогут избежать мошенничества:

  • не переходить по ссылкам из сообщений, если вы не ожидаете доставку;

  • внимательно проверять адрес сайта — мошеннические ресурсы часто отличаются одной‑двумя буквами или дополнительными знаками;

  • не вводить конфиденциальные и банковские данные на подозрительных страницах;

  • проверять статус доставки только через официальные сайты и приложения курьерских служб;

  • при получении сомнительных сообщений — игнорировать их и блокировать отправителей.

 

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь