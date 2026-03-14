Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
14.03.2026, 13:10

На 60% вырос экспорт зерна и муки из Казахстана в прошлом году

Казахстан продолжает уверенно развивать агропромышленный комплекс и укреплять свои позиции на мировом зерновом рынке. Рост производства сельскохозяйственной продукции, внедрение современных агротехнологий и системная государственная поддержка отрасли способствуют расширению экспортных поставок и освоению новых рынков, сообщает Lada.kz по информации Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

фото gov.kz

Благодаря государственной поддержке весенне-полевых и уборочных работ, благоприятным погодным условиям и применению современных технологий, Казахстан второй год подряд собирает рекордный урожай зерна.

В 2025 году при средней урожайности 16,3 ц/га намолочено 25,9 млн тонн зерновых, включая 19,3 млн тонн пшеницы.
Рост производства сопровождается увеличением экспортных поставок.

По итогам 2024/2025 маркетингового года экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте составил 15,3 млн тонн — на 60% больше, чем годом ранее. В текущем маркетинговом году поставки зерна нового урожая достигли 8,5 млн тонн, что на 14% превышает показатель аналогичного периода 2025 года.

Казахстанское зерно традиционно востребовано на рынках Центральной Азии — Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Афганистана.
Одновременно страна расширяет экспортную географию: поставки осуществляются во Вьетнам, Объединённые Арабские Эмираты, страны Северной Африки, возобновлены поставки в Иран, Азербайджан и Грузию. На европейские рынки экспортируется преимущественно высококачественная пшеница сортов Durum и Hi-Pro. Поставки кормовой муки в Китай в 2025 году составили 2,9 млн тонн — в 2,4 раза выше показателя 2024 года.

По итогам 2024 года Казахстан занял 10-е место в мире по экспорту пшеницы и 9-е — по экспорту ячменя. Наряду с зерном страна сохраняет лидирующие позиции на мировом рынке муки: объем производства превышает 3 млн тонн, а экспорт достиг 1,8 млн тонн — на 1,2% больше, чем в 2024 году. Основные рынки сбыта муки — страны Центральной Азии, Афганистан, Россия и Китай.

Государство продолжает поддерживать экспортные инициативы.

Действие механизма субсидирования экспортных перевозок зерна продлено до 1 сентября 2026 года, что обеспечит сохранение положительной динамики поставок и укрепление позиций отечественной продукции на международных рынках.

В целом, сегодня казахстанская сельхозпродукция поставляется более чем в 72 страны мира. Основные направления экспорта — страны Центральной Азии, ЕАЭС, ЕС, Афганистан, Турция и Китай.
За последние пять лет экспорт продукции АПК увеличился в 1,8 раза — с 3,8 млрд до 7 млрд долларов США.

В 2025 году рост объемов экспорта составил 36,9 % или 7 млрд долларов. Доля переработанной продукции в общем объеме экспорта АПК достигла 51,4 %.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь