В Казахстане появится новый НПЗ

В Казахстане построят четвертый по счету крупный нефтеперерабатывающий завод. Проект призван решить проблему возможного дефицита топлива на внутреннем рынке и значительно увеличить объемы глубокой переработки углеводородного сырья. Подробности инициативы раскрыли в Министерстве энергетики, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Новый этап развития нефтеперерабатывающей отрасли

Идея строительства еще одного крупного нефтеперерабатывающего предприятия обсуждается в рамках долгосрочной стратегии развития отрасли. Изначально предполагалось, что завод мощностью около 10 миллионов тонн нефти в год будет построен к 2040 году. Однако планы были пересмотрены.

Теперь реализация проекта получила более конкретные сроки. По поручению президента Казахстана подготовительные и строительные работы планируется провести значительно раньше — в период с 2026 по 2033 год. За это время должны быть выполнены ключевые этапы, включая разработку технико-экономического обоснования, проектирование, строительство и последующий запуск предприятия.

Новый завод изначально рассчитан на переработку 10 миллионов тонн нефти ежегодно. При этом в проект закладывается возможность дальнейшего масштабирования производства — вплоть до 40 миллионов тонн в год. Таким образом, потенциальная мощность будущего предприятия может оказаться в четыре раза выше первоначально планируемой.

Детали проекта еще предстоит определить

Несмотря на обозначенные сроки и параметры, многие ключевые аспекты проекта пока находятся на стадии проработки. В частности, окончательно не определены объемы инвестиций, которые потребуются для реализации масштабного строительства.

Также специалисты должны решить вопрос обеспечения будущего завода сырьем. Для предприятия подобного масштаба требуется стабильная и долгосрочная ресурсная база, поэтому этот вопрос станет одним из центральных при подготовке технико-экономического обоснования.

Помимо этого, в рамках ТЭО будут детально изучены технологические решения, логистические схемы, инфраструктурные потребности и экономическая эффективность проекта.

Расширение действующих НПЗ идет параллельно

Параллельно с планами строительства нового предприятия Казахстан продолжает модернизацию и расширение существующих нефтеперерабатывающих заводов. В настоящее время в стране функционируют три крупных НПЗ — в Шымкенте, Павлодаре и Атырау.

Согласно планам, совокупная мощность переработки на этих предприятиях должна значительно увеличиться. Если сейчас они перерабатывают около 18 миллионов тонн нефти в год, то после модернизации показатель планируется довести до 27,7 миллиона тонн ежегодно.

Особое внимание уделяется крупнейшим объектам отрасли. Шымкентский нефтеперерабатывающий завод должен увеличить переработку нефти с нынешних 6 миллионов тонн до 12 миллионов тонн в год. Павлодарский нефтехимический завод также ожидает серьезное расширение — его мощность планируется поэтапно увеличить с 5,5 миллиона до 9 миллионов тонн ежегодно.

На Атырауском НПЗ планируется нарастить объем вторичной переработки сырья с 700 тысяч до 1,2 миллиона тонн. При этом показатели первичной переработки могут вырасти с 5,5 миллиона до 6,7 миллиона тонн нефти в год.

Как новые мощности повлияют на рынок топлива

В Министерстве энергетики считают, что комплекс мер — строительство нового НПЗ и модернизация действующих предприятий — позволит значительно укрепить энергетическую безопасность страны.

По расчетам ведомства, увеличение перерабатывающих мощностей должно обеспечить стабильное снабжение внутреннего рынка нефтепродуктами. Это особенно важно на фоне растущего спроса на топливо, связанного с экономическим развитием и увеличением автопарка.

Кроме того, расширение нефтепереработки позволит Казахстану более эффективно использовать собственные углеводородные ресурсы и увеличивать глубину переработки нефти, что повышает добавленную стоимость продукции.

Из чего складывается цена на топливо

В Министерстве энергетики также пояснили, что конечная стоимость бензина и других горюче-смазочных материалов формируется под влиянием целого ряда факторов.

На цену влияют стоимость нефти на внутреннем рынке, технологические процессы переработки, налоговая нагрузка и акцизы. Кроме того, в себестоимость включаются расходы на лабораторные испытания топлива, использование различных присадок, обслуживание банковских кредитов, а также затраты на транспортировку и логистику, включая подачу и уборку железнодорожных цистерн.

Таким образом, стоимость топлива формируется не только исходя из цены сырья, но и с учетом многочисленных сопутствующих расходов.

Ситуация на топливном рынке остается стабильной

По информации министерства, на данный момент ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов оценивается как стабильная. Отгрузка топлива и пополнение резервов осуществляется без перебоев.

Ведомство также отмечает, что по итогам года будет проведен дополнительный анализ баланса рынка. Он будет основан на фактических показателях потребления топлива, объемах производства на отечественных НПЗ и уровне импорта.

Этот анализ позволит более точно определить потребности рынка и скорректировать дальнейшую стратегию развития нефтеперерабатывающей отрасли страны.