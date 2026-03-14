В Казахстане сосредоточены 68% иностранных инвестиций Центральной Азии

По данным UNCTAD, в 2024 году накопленные прямые иностранные инвестиции в экономике Казахстана составили 151,3 млрд долларов — это 52% от ВВП страны, сообщает Lada.kz по информации kazinform.

Для сравнения:

▫️В России ПИИ — 10% ВВП,

▫️В странах ЦА вместе — около 69,3 млрд долларов,

▫️Доля Казахстана в инвестициях ЦА — 68,6%.

С 2000 по 2024 год Казахстан стал ключевым инвестиционным центром региона:

▫️ПИИ выросли с 10,1 млрд до 151,3 млрд долларов,

▫️Объем инвестиций казахстанских компаний за рубежом остался в 8–9 раз меньше.

Страна сохраняет лидерство благодаря размеру экономики, емкости рынка и стабильной институциональной среде.

