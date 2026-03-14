Инцидент в Чёрном море: атакован греческий танкер, направлявшийся за нефтью из Казахстана

В Чёрном море был атакован греческий танкер, следовавший за нефтью, поставляемой из Казахстана через ключевой транспортный маршрут. Судно получило повреждения, но экипаж остался в безопасности, и загрязнения моря не произошло. Этот инцидент произошёл на фоне предыдущих атак на суда, связанные с экспортом казахстанской нефти, передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Сегодня в акватории Чёрного моря был атакован греческий танкер Maran Homer, который находился в ожидании разрешения на вход в терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в районе российского порта Новороссийска. Судно следовало за нефтью, поставляемой из Казахстана, и ожидало загрузку на терминале, который является одним из ключевых маршрутов вывоза казахстанской сырой нефти на мировые рынки.

По информации греческих СМИ, судно было поражено неизвестным объектом за пределами территориальных вод России, когда находилось в ожидании захода в порт. Несмотря на удар, пострадавших нет – экипаж остался в безопасности, а танкер получил незначительные повреждения палубы и оборудования. Судно было разгружено и после инцидента отплыло из Новороссийска, при этом загрязнения окружающей среды не зафиксировано.

Греческий министр по морским делам и островной политике Василис Кикилиас прокомментировал произошедшее, выразив обеспокоенность инцидентом и предположив, что он может быть связан с недавними решениями о временном выводе российской нефти из‑под санкций. По его словам, судно было зафрахтовано компанией Chevron и вышло из порта Салоники без груза, направляясь за казахстанской нефтью.

Терминал КТК, через который осуществляется перевалка нефти, играет критическую роль в экспорте казахстанской сырой нефти: около 80 % всего её объёма вывозится через этот маршрут. В результате предыдущих атак на инфраструктуру КТК республика временно не могла экспортировать порядка 3,8 млн тонн нефти, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее в этом году танкеры, связанные с казахстанскими поставками, также попадали под атаки. Так, 13 января беспилотные летательные аппараты атаковали танкер “Matilda”, зафрахтованный дочерней структурой национальной компании. В результате тех действий произошёл взрыв без последующего горения, что вызвало серьёзное недоумение, поскольку суда не принадлежали «серой флотилии» и не участвовали напрямую в конфликтах.