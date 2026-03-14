18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
491.29
562.92
6.1
Смотреть все >
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
14.03.2026, 17:06

Инцидент в Чёрном море: атакован греческий танкер, направлявшийся за нефтью из Казахстана

Новости Казахстана 0 478

В Чёрном море был атакован греческий танкер, следовавший за нефтью, поставляемой из Казахстана через ключевой транспортный маршрут. Судно получило повреждения, но экипаж остался в безопасности, и загрязнения моря не произошло. Этот инцидент произошёл на фоне предыдущих атак на суда, связанные с экспортом казахстанской нефти, передаёт Lada.kz  со ссылкой на Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото pixabay.com

Сегодня в акватории Чёрного моря был атакован греческий танкер Maran Homer, который находился в ожидании разрешения на вход в терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в районе российского порта Новороссийска. Судно следовало за нефтью, поставляемой из Казахстана, и ожидало загрузку на терминале, который является одним из ключевых маршрутов вывоза казахстанской сырой нефти на мировые рынки.

По информации греческих СМИ, судно было поражено неизвестным объектом за пределами территориальных вод России, когда находилось в ожидании захода в порт. Несмотря на удар, пострадавших нет – экипаж остался в безопасности, а танкер получил незначительные повреждения палубы и оборудования. Судно было разгружено и после инцидента отплыло из Новороссийска, при этом загрязнения окружающей среды не зафиксировано.

Греческий министр по морским делам и островной политике Василис Кикилиас прокомментировал произошедшее, выразив обеспокоенность инцидентом и предположив, что он может быть связан с недавними решениями о временном выводе российской нефти из‑под санкций. По его словам, судно было зафрахтовано компанией Chevron и вышло из порта Салоники без груза, направляясь за казахстанской нефтью.

Терминал КТК, через который осуществляется перевалка нефти, играет критическую роль в экспорте казахстанской сырой нефти: около 80 % всего её объёма вывозится через этот маршрут. В результате предыдущих атак на инфраструктуру КТК республика временно не могла экспортировать порядка 3,8 млн тонн нефти, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее в этом году танкеры, связанные с казахстанскими поставками, также попадали под атаки. Так, 13 января беспилотные летательные аппараты атаковали танкер “Matilda”, зафрахтованный дочерней структурой национальной компании. В результате тех действий произошёл взрыв без последующего горения, что вызвало серьёзное недоумение, поскольку суда не принадлежали «серой флотилии» и не участвовали напрямую в конфликтах.

2
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
От Киева одни проблемы и беспокойства
15.03.2026, 03:49
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь