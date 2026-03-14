«Казгидромет» сообщил о неблагоприятной погоде 15 марта по всей стране

«Казгидромет» опубликовал штормовое предупреждение на 15 марта 2026 года, предупреждая о сложных погодных условиях в ряде регионов Казахстана. Ожидаются гололёд, туман, ветер и осадки в столице, крупных областях и городах республики. Синоптики призывают граждан учитывать прогноз при планировании передвижений и мероприятий, сообщает Lada.kz .

Фото pixabay.com

На 15 марта 2026 года республиканская служба «Казгидромет» распространила штормовое предупреждение, охватывающее Астану, Шымкент и 16 областей Казахстана. Специалисты метеорологической службы указали на вероятность опасных погодных явлений, способных осложнить условия движения и пребывание на открытом воздухе.

В Астане синоптики прогнозируют гололёд и временами туман, что может ухудшить видимость и сцепление на дорогах. На севере и юге Алматинской области ночью и утром ожидается туман, а днем на востоке области прогнозируют ветер со скоростью 15–20 м/с.

Ночью на севере и востоке Акмолинской области возможно выпадение снега, низовая метель и гололёд, а днем – дожди и снег с метелью. Также туман и переменные осадки прогнозируются в Кокшетау и прилегающих районах. В Кызылординской области ветер днем будет достигать 15–20 м/с, причём в самом городе Кызылорда ожидается ветер до 15 м/с.

В областях Улытау, Жезказгане и Караганде прогнозируются туман и ухудшение видимости. В Атырауской области синоптики предупреждают о возможных пыльных бурях на западе и сильном ветре днем – до 15–20 м/с. В Павлодарской области ночью предвидятся снег, низовая метель и гололёд, а днем – осадки в виде дождя и снега, сопровождаемые метелью и гололёдом.

На севере Восточно‑Казахстанской области ночью и днем ожидаются осадки, в том числе снег и дождь, а также гололёд и метель, при этом ветер может достигать скоростей, затрудняющих движение. В Усть‑Каменогорске во второй половине дня воздух прогреется незначительно, но условия останутся сложными из‑за гололеда.

В Актюбинской области прогнозируется туман, а в области Абай переменная погода с осадками и метелью, а также сильный ветер днем. В Костанайской области туманно, а в городе Костанай ожидаются похожие условия. В горных районах Жетысу также прогнозируется туман с возможными порывами ветра 17–22 м/с вблизи озёр Алаколь.

В Северо‑Казахстанской области ночью и утром возможны небольшие осадки в виде дождя и снега, сопровождаемые метелью и гололёдом. Западно‑Казахстанская и Туркестанская области будут охвачены туманом, а в Туркестане и Шымкенте синоптики ожидают значительную плотность тумана ночью и утром. В Мангистауском регионе ночью и утром тоже ожидается туман, а днем ветер будет усиливаться до 15–18 м/с, в частности в Актау.

Такой детальный прогноз «Казгидромета» служит предупреждением для жителей и организаций по всей стране о необходимости учитывать сложные погодные условия 15 марта и принимать соответствующие меры предосторожности.