18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
491.29
562.92
6.1
Смотреть все >
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
14.03.2026, 18:40

«Казгидромет» сообщил о неблагоприятной погоде 15 марта по всей стране

Новости Казахстана

«Казгидромет» опубликовал штормовое предупреждение на 15 марта 2026 года, предупреждая о сложных погодных условиях в ряде регионов Казахстана. Ожидаются гололёд, туман, ветер и осадки в столице, крупных областях и городах республики. Синоптики призывают граждан учитывать прогноз при планировании передвижений и мероприятий, сообщает Lada.kz.

Фото pixabay.com

На 15 марта 2026 года республиканская служба «Казгидромет» распространила штормовое предупреждение, охватывающее Астану, Шымкент и 16 областей Казахстана. Специалисты метеорологической службы указали на вероятность опасных погодных явлений, способных осложнить условия движения и пребывание на открытом воздухе.

В Астане синоптики прогнозируют гололёд и временами туман, что может ухудшить видимость и сцепление на дорогах. На севере и юге Алматинской области ночью и утром ожидается туман, а днем на востоке области прогнозируют ветер со скоростью 15–20 м/с.

Ночью на севере и востоке Акмолинской области возможно выпадение снега, низовая метель и гололёд, а днем – дожди и снег с метелью. Также туман и переменные осадки прогнозируются в Кокшетау и прилегающих районах. В Кызылординской области ветер днем будет достигать 15–20 м/с, причём в самом городе Кызылорда ожидается ветер до 15 м/с.

В областях Улытау, Жезказгане и Караганде прогнозируются туман и ухудшение видимости. В Атырауской области синоптики предупреждают о возможных пыльных бурях на западе и сильном ветре днем – до 15–20 м/с. В Павлодарской области ночью предвидятся снег, низовая метель и гололёд, а днем – осадки в виде дождя и снега, сопровождаемые метелью и гололёдом.

На севере Восточно‑Казахстанской области ночью и днем ожидаются осадки, в том числе снег и дождь, а также гололёд и метель, при этом ветер может достигать скоростей, затрудняющих движение. В Усть‑Каменогорске во второй половине дня воздух прогреется незначительно, но условия останутся сложными из‑за гололеда.

В Актюбинской области прогнозируется туман, а в области Абай переменная погода с осадками и метелью, а также сильный ветер днем. В Костанайской области туманно, а в городе Костанай ожидаются похожие условия. В горных районах Жетысу также прогнозируется туман с возможными порывами ветра 17–22 м/с вблизи озёр Алаколь.

В Северо‑Казахстанской области ночью и утром возможны небольшие осадки в виде дождя и снега, сопровождаемые метелью и гололёдом. Западно‑Казахстанская и Туркестанская области будут охвачены туманом, а в Туркестане и Шымкенте синоптики ожидают значительную плотность тумана ночью и утром. В Мангистауском регионе ночью и утром тоже ожидается туман, а днем ветер будет усиливаться до 15–18 м/с, в частности в Актау.

Такой детальный прогноз «Казгидромета» служит предупреждением для жителей и организаций по всей стране о необходимости учитывать сложные погодные условия 15 марта и принимать соответствующие меры предосторожности.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь