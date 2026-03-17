В 38 лет Тимур Турлов входит в десятку самых богатых self-made миллиардеров мира моложе сорока по версии Forbes . Его состояние оценивается в $5,9 млрд, а созданная им Freedom Holding Corp. работает в 21 стране, торгуется на NASDAQ и на март 2026 года превышает отметку в $8 млрд капитализации. Среди акционеров — BlackRock, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Но цифры в случае Тимура Турлова — это результат набора его принципов, которые он формулирует с редкой для публичного бизнесмена откровенностью.

Тимур Турлов и его формула успеха: что стоит за ростом Freedom Holding

Ставка на профессионалов

Когда Тимура Турлова спрашивают, что бы он покупал, если бы снова начал собирать экосистему Freedom с нуля, ответ обескураживающе прост: «Я покупал бы классных людей». Почти в каждом своем интервью Турлов подчеркивает, что главная ценность его экосистемы – это, прежде всего, команда профессионалов. По его убеждению, потерять команду при покупке любого бизнеса — значит обесценить сделку. Он вспоминает, что во многие компании холдинг инвестировал годами, прежде чем их купить:

У Aviata, Ticketon, Paybox не было сильно высокой прибыльности, но были талантливые основатели. И это самое главное, потому что идея сама по себе ничего не стоит. Но правильные люди сырую идею превратят в полноценный проект.

Этот принцип определяет культуру управления внутри Freedom. Турлов считает, что сильные профессионалы не бывают «удобными», и компания обязана это выдерживать.

Если ты хочешь крутых, сильных людей в своей команде, им надо уметь доверять», — говорит он. При этом «доверие» для него — не лозунг, а управленческий навык, который нужно осваивать: «Построение системы контроля в какой-то момент ведёт в посредственность.

Право на ошибку и запрет на злой умысел

Одна из ключевых управленческих установок Турлова звучит жёстко только на первый взгляд:

«За непреднамеренные ошибки сотрудников почти никогда нельзя наказывать, иначе люди просто перестают делать, находить решения, экспериментировать».

При этом он чётко проводит границу: «Если ты потерял деньги непреднамеренно, даже миллиард — это, возможно, не проблема. Но наказывать нужно за умышленный вред».

За этим стоит расчёт предпринимателя: инновации и скорость невозможны без психологической безопасности. Freedom запускает десятки продуктов, часть из которых на старте кажутся странными: доставка шин в рассрочку, стриминговый сервис внутри банковского суперприложения.

Иногда ты повторяешь одну и ту же ошибку — и в итоге идея срабатывает с 33-го раза. Потому что клиент дозрел. Или пришло время для этой технологии, — признаёт Тимур Турлов.

Скорость против бюрократии

Тимур Турлов убеждён, что единственное настоящее конкурентное преимущество Freedom — скорость.

Скорость — это единственное, что позволяет нам конкурировать, — говорит бизнесмен, объясняя, почему в компании с тысячами сотрудников и капитализацией свыше $8 млрд нельзя «закручивать гайки.

Уже легендарный пример — цифровая ипотека Freedom.

Лучшие банки делали ипотеку за две недели. Мы разобрали процесс и сделали онлайн-ипотеку за сутки. Я помню истерику на встрече с крупными банками: как такое возможно? Но мы просто иначе собрали процесс, — рассказывает Тимур.

Сегодня выручка Freedom за девять месяцев текущего фискального года достигла $1,69 млрд, число клиентов банка, в том числе его SuperApp более 5 млн.

Не входить в чужую гонку

На стратегической сессии совета директоров в январе 2026 года Турлов зафиксировал принципиальную позицию:

На рынке у отдельных компаний обозначился предел, и многое превращается не в развитие, а в гонку сервисов. Мы не планируем втягиваться в эту гонку, а предпочитаем оставаться трендсеттерами.

Тимур Турлов напоминает, что Freedom во многом сформировал фондовый рынок Казахстана: стал первым брокером в юрисдикции МФЦА, первым открыл доступ к торговле на международных биржах. Сейчас брокерские продажи холдинга в Европе впервые превысили казахстанские, идёт покупка Turkish Bank в Турции, а SuperApp планируется предложить рынку США.

ИИ как невидимая инфраструктура

Отношение Турлова к искусственному интеллекту прагматично и лишено романтизма:

Одна из самых больших тайн ИИ заключается в том, что он всё ещё не умеет думать». Но именно поэтому, считает глава FreedomHolding, ИИ так ценен — как инструмент, а не замена человека. «Побеждает не искусственный интеллект, а человек с ИИ, — формулирует Тимур.

Freedom Finance уже использует ИИ в банковском скоринге, анализе обратной связи, обработке юридических документов и трейдинге. Одновременно холдинг строит в Астане с NVIDIA суверенный центр ИИ мощностью 100 МВт с инвестициями $2 млрд, а совместно с OpenAI обеспечил 165 тысячам казахстанских педагогов доступ к ChatGPT Edu. При этом Турлов предупреждает:

Придавать ИИ качества субъектности категорически нельзя. Субъектность должна оставаться у человека.

Семья и общество как стратегический ориентир

При всём масштабе бизнеса Тимур Турлов неизменно возвращается к одной теме. Отец шестерых детей, он называет семью не фоном, а фундаментом принятия решений для такого лидера как он: «Ты можешь строить бизнес, управлять миллиардными потоками, но если у тебя нет семьи, к которой ты хочешь возвращаться, всё это теряет смысл». Его жену Елену он называет «президентом дома», признавая, что именно чёткое разделение зон ответственности даёт ему свободу для стратегических решений.

Если ты всё пытаешься делать сам, ты просто сгоришь. Умение делегировать — это не слабость, а зрелость, — говорит бизнесмен, уточняя, что этому принципу он учит и своих детей.

Многие социальные инвестиции Freedom — образование, детский спорт, шахматы — выросли из личных приоритетов Турлова как отца. Он возглавляет Казахстанскую федерацию шахмат, за три года вложившую в развитие более 15 млрд тенге.

Быть сильным — значит не только побеждать, но и быть нужным. Делать то, что важно, даже если об этом никто не просит, — так Тимур Турлов формулирует принцип, который для него одинаково работает и в семье, и в бизнесе.

«Казахстанская мечта»

За всеми тактическими решениями Тимура Турлова стоит одна большая идея, которую он называет «казахстанской мечтой». Это убеждение, что продукт мирового уровня может быть создан не в Кремниевой долине, а в Астане или Алматы. «Наш ребёнок может родиться здесь, пойти в казахстанский садик, учиться в казахстанской школе и потом работать в компании мирового уровня. Мы должны прекратить считать, что великое всегда где-то там — за границей», — говорит бизнесмен.

Это не просто декларация. Кейс Freedom Holding был отобран Стэнфордской школой бизнеса для изучения. При этом Тимур Турлов подчёркивает, что холдинг, взращенный на американских бизнес-практиках, был бы невозможен без Казахстана и его условий.

Наше правительство оказалось невероятно продвинутым. Мы приходим, предлагаем интеграцию, и они говорят: почему нет? Давайте. Я правда мало где видел такой уровень смелости и желания делать, — признаёт он.

Казахстан для Тимура Турлова не просто домашний рынок, а лаборатория, где собирается цифровое будущее, которое затем масштабируется на весь мир.