В Казахстане объявлена историческая амнистия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении амнистии по ряду уголовных и административных дел, подчеркнув, что эта мера является важным этапом реформирования взаимоотношений между государством и обществом. Сообщение прозвучало сегодня, 17 марта 2026 года, и было опубликовано на официальном сайте Акорды , сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Народная Конституция как стратегический ориентир

Глава государства напомнил о значении недавно принятой Конституции, которую он назвал «народной» и «стратегическим мандатом доверия». По его словам, основной закон открывает новую страницу в развитии страны, закладывая фундамент для долгосрочных целей и прогрессивных преобразований. «Наша страна вступает в качественно новый этап своего развития. Следовательно, предстоит перезагрузка взаимоотношений государства и граждан», — подчеркнул Токаев.

Уголовная амнистия и новшество административной

Президент отметил, что прошлый год уже ознаменовался проведением уголовной амнистии. Сейчас же государство готово расширить эту практику. Амнистия охватит ряд уголовных и административных правонарушений, которые не угрожают безопасности граждан и государства. Особое внимание Токаев уделил новизне инициативы: административная амнистия проводится в Казахстане впервые. Он призвал парламент утвердить соответствующий закон в рамках текущей сессии, подчеркнув значимость этого шага для формирования гуманистических и прогрессивных ценностей общества.

Конституция как символ единства и надежды

Новая Конституция, по мнению президента, не просто юридический документ, но и символ единства народа.

«В ее статьях отражены мечты и чаяния каждого из нас, надежда и вера в светлое будущее наших детей и внуков», — заявил Токаев. Основной закон станет ориентиром для всех патриотов страны и обеспечит прочную платформу для достижения Казахстаном новых высот в мировой цивилизации.

Государство и граждане: новый этап доверия

Объявленная амнистия рассматривается как часть широкой программы укрепления доверия между государством и обществом. По словам президента, такие меры помогают закрепить гуманистические идеалы и создают условия для прогрессивного развития страны. Новый правовой и социальный контекст, сформированный Конституцией и амнистией, открывает возможности для гармонизации отношений между властью и населением и демонстрирует приверженность Казахстана к верховенству закона и справедливости.