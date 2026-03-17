Токаев передал будущее Казахстана в руки молодежи

После подписания указа о реализации новой Конституции Республики Казахстан президент Касым-Жомарт Токаев обратился к молодежи страны с особым посланием, подчеркнув её ключевую роль в будущем государства. Речь прозвучала в Акорде и сразу стала предметом широкого обсуждения в СМИ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Молодежь как воплощение «национальной ответственности»

Выступая перед собравшимися, глава государства отметил активность и инициативность молодых казахстанцев. Он подчеркнул, что современная молодежь воплощает принцип «национальной ответственности», о котором писал известный классик казахской литературы Абиш Кекильбаев.

«Представители молодого поколения демонстрируют понимание важности своей роли для страны. Это закономерно, поскольку Новая Конституция призвана прежде всего служить интересам подрастающего поколения», — подчеркнул Токаев.

Доверие и высокие ожидания

Президент особо отметил, что полностью доверяет молодежи и возлагает на нее большие надежды. По его словам, современные молодые люди обладают уникальными навыками, ярко выраженным талантом, высоким потенциалом для развития и мощной созидательной энергией.

«Я не раз говорил и хочу повторить: будущее Казахстана — в руках нашей молодежи!» — заявил Токаев, обращаясь к студентам, активистам и молодым профессионалам.

Новая Конституция как ориентир для будущих поколений

Глава государства подчеркнул, что принятие Народной Конституции — это не просто формальное событие, а фундамент, который станет ориентиром для новых поколений казахстанцев. По словам Токаева, именно молодежи суждено превратить Казахстан в одно из самых прогрессивных и передовых государств мира.