17.03.2026, 15:58

Токаев передал будущее Казахстана в руки молодежи

После подписания указа о реализации новой Конституции Республики Казахстан президент Касым-Жомарт Токаев обратился к молодежи страны с особым посланием, подчеркнув её ключевую роль в будущем государства. Речь прозвучала в Акорде и сразу стала предметом широкого обсуждения в СМИ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Молодежь как воплощение «национальной ответственности»

Выступая перед собравшимися, глава государства отметил активность и инициативность молодых казахстанцев. Он подчеркнул, что современная молодежь воплощает принцип «национальной ответственности», о котором писал известный классик казахской литературы Абиш Кекильбаев.

«Представители молодого поколения демонстрируют понимание важности своей роли для страны. Это закономерно, поскольку Новая Конституция призвана прежде всего служить интересам подрастающего поколения», — подчеркнул Токаев.

Доверие и высокие ожидания

Президент особо отметил, что полностью доверяет молодежи и возлагает на нее большие надежды. По его словам, современные молодые люди обладают уникальными навыками, ярко выраженным талантом, высоким потенциалом для развития и мощной созидательной энергией.

«Я не раз говорил и хочу повторить: будущее Казахстана — в руках нашей молодежи!» — заявил Токаев, обращаясь к студентам, активистам и молодым профессионалам.

Новая Конституция как ориентир для будущих поколений

Глава государства подчеркнул, что принятие Народной Конституции — это не просто формальное событие, а фундамент, который станет ориентиром для новых поколений казахстанцев. По словам Токаева, именно молодежи суждено превратить Казахстан в одно из самых прогрессивных и передовых государств мира.

«Принятая сегодня Конституция станет путеводителем на жизненном пути каждого молодого человека. Этот документ — не просто юридическая основа, он задает стратегию развития страны и отражает наше стремление к прогрессу», — заключил президент.

Комментарии

Казахстан официально продлевает выходные на Наурыз
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителям
Казахстан включает режим принудительного благополучия
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро Карколь
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплаты
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь