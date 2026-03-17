Кого Казахстан официально признаёт беженцем

Сегодня Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана напомнило о действующих нормах, регулирующих права иностранцев, претендующих на статус беженца, сообщает Lada.kz.

Кто может получить статус беженца

Согласно законодательству Республики Казахстан, статус беженца присваивается иностранцам, находящимся вне своей страны гражданской принадлежности, если у них есть обоснованные опасения стать жертвами преследований. Причины таких преследований могут включать:

расовую или национальную принадлежность;

вероисповедание;

гражданство;

принадлежность к определенной социальной группе;

политические убеждения.

Важно подчеркнуть, что закон не распространяется на лиц, ищущих политическое убежище, а также на граждан, которые покинули свою страну исключительно по экономическим причинам.

Социальная и экономическая интеграция

Для эффективной адаптации беженцев государство предлагает комплекс мер поддержки. Так, лица с этим статусом имеют полное право работать и заниматься предпринимательской деятельностью без необходимости получения специальных разрешений местных органов.

«В отличие от других категорий иностранцев, беженцам и лицам, ищущим убежище, не требуется получать разрешение местного исполнительного органа для трудоустройства», — отметили в Минтруда.

Доступ к медицине и образованию

Беженцы получают медицинскую помощь бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

В сфере образования дети беженцев и лиц, ищущих убежище, имеют право на бесплатное дошкольное, начальное и общее среднее образование. Высшее и послевузовское образование для них доступно на конкурсной основе.

Кроме того, в соответствии со статьей 120 Социального кодекса РК, беженцы наравне с гражданами страны могут получать адресную социальную помощь в виде безусловной или обусловленной денежной выплаты.

Порядок получения статуса

Чтобы оформить статус беженца, иностранцу необходимо обратиться с письменным ходатайством в местный исполнительный орган по месту пребывания:

в течение пяти календарных дней после прибытия в Казахстан, или

с момента, когда стало известно о возможной угрозе преследования.

На время рассмотрения ходатайства, включая сроки обжалования, лицо имеет законное право находиться на территории страны.

Права беженцев и защита от депортации

Беженцы могут подавать документы на получение разрешения на постоянное место жительства и гражданства Республики Казахстан. При этом они освобождаются от требования предоставлять справки о несудимости из страны происхождения.

«В строгом соответствии с требованиями Конвенции о статусе беженцев национальным законодательством запрещается выдворять лиц, ищущих убежище, в страну, где их жизнь или свобода может находиться под угрозой», — подчеркнули в ведомстве.