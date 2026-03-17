Пляжи и базы
Кого Казахстан официально признаёт беженцем

Сегодня Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана напомнило о действующих нормах, регулирующих права иностранцев, претендующих на статус беженца, сообщает Lada.kz. 

Фото: пресс-служба МИД РК

Кто может получить статус беженца

Согласно законодательству Республики Казахстан, статус беженца присваивается иностранцам, находящимся вне своей страны гражданской принадлежности, если у них есть обоснованные опасения стать жертвами преследований. Причины таких преследований могут включать:

  • расовую или национальную принадлежность;

  • вероисповедание;

  • гражданство;

  • принадлежность к определенной социальной группе;

  • политические убеждения.

Важно подчеркнуть, что закон не распространяется на лиц, ищущих политическое убежище, а также на граждан, которые покинули свою страну исключительно по экономическим причинам.

Социальная и экономическая интеграция

Для эффективной адаптации беженцев государство предлагает комплекс мер поддержки. Так, лица с этим статусом имеют полное право работать и заниматься предпринимательской деятельностью без необходимости получения специальных разрешений местных органов.

«В отличие от других категорий иностранцев, беженцам и лицам, ищущим убежище, не требуется получать разрешение местного исполнительного органа для трудоустройства», — отметили в Минтруда.

Доступ к медицине и образованию

Беженцы получают медицинскую помощь бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

В сфере образования дети беженцев и лиц, ищущих убежище, имеют право на бесплатное дошкольное, начальное и общее среднее образование. Высшее и послевузовское образование для них доступно на конкурсной основе.

Кроме того, в соответствии со статьей 120 Социального кодекса РК, беженцы наравне с гражданами страны могут получать адресную социальную помощь в виде безусловной или обусловленной денежной выплаты.

Порядок получения статуса

Чтобы оформить статус беженца, иностранцу необходимо обратиться с письменным ходатайством в местный исполнительный орган по месту пребывания:

  • в течение пяти календарных дней после прибытия в Казахстан, или

  • с момента, когда стало известно о возможной угрозе преследования.

На время рассмотрения ходатайства, включая сроки обжалования, лицо имеет законное право находиться на территории страны.

Права беженцев и защита от депортации

Беженцы могут подавать документы на получение разрешения на постоянное место жительства и гражданства Республики Казахстан. При этом они освобождаются от требования предоставлять справки о несудимости из страны происхождения.

«В строгом соответствии с требованиями Конвенции о статусе беженцев национальным законодательством запрещается выдворять лиц, ищущих убежище, в страну, где их жизнь или свобода может находиться под угрозой», — подчеркнули в ведомстве.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь