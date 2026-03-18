18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.49
556.75
5.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
18.03.2026, 12:47

«Уснул Бауыржаном, проснулся Иваном»: казахстанцы в недоумении из-за странных SMS

Новости Казахстана 0 729

В Казахстане жители массово начали получать необычные уведомления о смене участкового врача и прикрепления к поликлинике, которые вызывают вопросы и тревогу. Сообщения приходят с официального номера 1414, но содержат странные данные: в них указан реальный ИИН получателя, конкретная дата изменений, но одно и то же имя — «Иван И», сообщает Lada.kz со ссылкой на TengriHealth.

Фото: pikabu.ru

Пользователи соцсетей делятся, что такие SMS вызывают недоумение и активное обсуждение.

«Вчера уснул Бауыржаном, а проснулся Иваном», — пишет один из казахстанцев, комментируя полученное уведомление.

Скриншот комментария из Threads

Как происходят уведомления и что в них странного

По словам одной из читательниц, она и её соседи одновременно получили уведомления о смене участка и врача. При этом никакой информации о таких изменениях не поступало через официальное приложение eGov Mobile или от самой поликлиники.

Особое внимание вызывает то, что во всех сообщениях указан один и тот же врач — «Иван И», независимо от реального имени и пола получателя. Похожая ситуация наблюдается и у других казахстанцев, которые делятся скриншотами и комментариями в социальных сетях.

Фото предоставила читательница

Минздрав предупреждает о мошенниках

В Министерстве здравоохранения РК отметили, что такие сообщения могут быть связаны с попытками мошенничества. В официальном комментарии ведомства говорится, что выявляются случаи распространения недостоверной информации, связанных с прикреплением граждан к организациям первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

Граждан призывают быть внимательными: не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать личные данные неизвестным лицам и проверять достоверность уведомлений через официальные источники.

Как происходит смена прикрепления к поликлинике

В Минздраве пояснили, что прикрепление к поликлинике может быть изменено без прямого участия пациента, если управления здравоохранения пересматривают зоны обслуживания. Решения принимаются региональными комиссиями, и официальные уведомления рассылаются через номер 1414 или публикуются на сайтах и страницах поликлиник.

Пациенты при этом сохраняют право самостоятельно выбрать поликлинику и прикрепиться к ней в обычном порядке.

Способы проверки актуального прикрепления

Убедиться, куда прикреплен гражданин, можно через официальные сервисы:

  • портал eGov.kz;

  • приложение eGov Mobile;

  • приложение Damumed;

  • прямое обращение в поликлинику.

Предупреждение Минздрава: сообщения о смене прикрепления из неизвестных источников могут быть мошенническими и требуют проверки через официальные каналы.

0
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
