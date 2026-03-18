«Уснул Бауыржаном, проснулся Иваном»: казахстанцы в недоумении из-за странных SMS

В Казахстане жители массово начали получать необычные уведомления о смене участкового врача и прикрепления к поликлинике, которые вызывают вопросы и тревогу. Сообщения приходят с официального номера 1414, но содержат странные данные: в них указан реальный ИИН получателя, конкретная дата изменений, но одно и то же имя — «Иван И», сообщает Lada.kz со ссылкой на TengriHealth.
Пользователи соцсетей делятся, что такие SMS вызывают недоумение и активное обсуждение.
«Вчера уснул Бауыржаном, а проснулся Иваном», — пишет один из казахстанцев, комментируя полученное уведомление.
Скриншот комментария из Threads
По словам одной из читательниц, она и её соседи одновременно получили уведомления о смене участка и врача. При этом никакой информации о таких изменениях не поступало через официальное приложение eGov Mobile или от самой поликлиники.
Особое внимание вызывает то, что во всех сообщениях указан один и тот же врач — «Иван И», независимо от реального имени и пола получателя. Похожая ситуация наблюдается и у других казахстанцев, которые делятся скриншотами и комментариями в социальных сетях.
Фото предоставила читательница
В Министерстве здравоохранения РК отметили, что такие сообщения могут быть связаны с попытками мошенничества. В официальном комментарии ведомства говорится, что выявляются случаи распространения недостоверной информации, связанных с прикреплением граждан к организациям первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).
Граждан призывают быть внимательными: не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать личные данные неизвестным лицам и проверять достоверность уведомлений через официальные источники.
В Минздраве пояснили, что прикрепление к поликлинике может быть изменено без прямого участия пациента, если управления здравоохранения пересматривают зоны обслуживания. Решения принимаются региональными комиссиями, и официальные уведомления рассылаются через номер 1414 или публикуются на сайтах и страницах поликлиник.
Пациенты при этом сохраняют право самостоятельно выбрать поликлинику и прикрепиться к ней в обычном порядке.
Убедиться, куда прикреплен гражданин, можно через официальные сервисы:
портал eGov.kz;
приложение eGov Mobile;
приложение Damumed;
прямое обращение в поликлинику.
Предупреждение Минздрава: сообщения о смене прикрепления из неизвестных источников могут быть мошенническими и требуют проверки через официальные каналы.
Комментарии0 комментарий(ев)