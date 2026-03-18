Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
18.03.2026, 13:47

В Алматы задержан Санжар Бокаев

Новости Казахстана 0 925

18 марта 2026 года в Алматы задержан известный общественный деятель Санжар Бокаев. Сообщается, что его задержание связано с проведением следственных действий по уголовному делу, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана. Информация была опубликована на официальном Telegram-канале ведомства и уже активно обсуждается в социальных сетях, передает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube

Подозрения в организации противоправной деятельности

По данным следствия, Бокаев подозревается в распространении ложной информации с целью формирования негативного общественного мнения. Как уточнили в Генпрокуратуре, он размещал в социальных сетях видеоматериалы, в которых утверждалось о незаконной вырубке деревьев в общественной парковой зоне и кражах имущества со строительных объектов.

Следственные органы считают, что такие публикации могли быть направлены на дискредитацию отдельных лиц и манипулирование общественным восприятием происходящего.

Финансирование преступлений и вовлечение третьих лиц

Особое внимание следствия привлекли действия Бокаева, связанные с организацией и финансированием преступлений. Генпрокуратура заявила, что он привлекал к преступной деятельности людей с низким уровнем дохода, которым поручал вырубку деревьев и кражи за денежное вознаграждение.

По версии следствия, это не единичные эпизоды, а системная схема, которая позволяла Бокаеву контролировать действия третьих лиц и при этом дистанцироваться от прямой ответственности.

Подозрение в хищении крупных сумм

Кроме организации преступлений, Бокаев также подозревается в хищении финансовых средств в особо крупном размере путем мошенничества. Детали этой части обвинения в Генпрокуратуре пока не раскрывают, ссылаясь на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, которая ограничивает разглашение информации до окончания следствия.

Общественный резонанс

Задержание известного общественного деятеля уже вызвало широкий резонанс в обществе. В социальных сетях пользователи активно обсуждают произошедшее, разделяясь на тех, кто считает Бокаева жертвой давления за активную позицию, и тех, кто уверенно поддерживает следственные действия.

Власти подчеркивают, что все подозрения в адрес Бокаева проверяются в рамках действующего законодательства, и до суда говорить о виновности кого-либо преждевременно. Следственные действия продолжаются, и новые подробности обещают появиться в ближайшие дни.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь