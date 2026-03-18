Кому разрешат сокращённый рабочий день в Казахстане

Сегодня, 18 марта 2026 года, стало известно о введении неполного рабочего дня для отдельных категорий государственных служащих. Изменения планируется внедрить для беременных женщин, родителей маленьких детей и сотрудников, ухаживающих за больными членами семьи, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса.

Фото: lenadmin.gov.by

Мажилис одобрил законопроект о госслужбе в новой редакции

В первом чтении мажилис одобрил проект закона «О государственной службе Республики Казахстан» в обновленной редакции. Новый документ не только уточняет обязанности и права госслужащих, но и подробно регламентирует режим рабочего времени, включая нормы ежедневной и еженедельной занятости.

Нормы рабочего времени и льготы для отдельных категорий

По новым правилам, стандартная продолжительность рабочего дня для госслужащих не должна превышать восьми часов, а еженедельная – 40 часов. Для сотрудников с инвалидностью первой и второй группы предусмотрена сокращенная рабочая неделя – не более 36 часов.

Беременные женщины, один из родителей ребенка до трех лет и госслужащие, ухаживающие за больным членом семьи, смогут работать по режиму неполного рабочего времени. Эта мера направлена на поддержку баланса между профессиональными обязанностями и личными потребностями.

Горизонтальная карьера и должностные уровни

Законопроект также вводит систему горизонтального карьерного продвижения. В рамках одной административной должности корпуса «Б» будут установлены уровни, для каждого из которых определен размер должностного оклада. Таким образом, госслужащие смогут развиваться внутри своей позиции без необходимости перехода на другую должность.

Пилотный проект на два года

В качестве тестового этапа нововведение планируется опробовать в течение двух лет в отдельных структурах. Пилотный проект охватит Агентство по делам государственной службы, министерства юстиции и национальной экономики, а также акиматы города Астаны и Атырауской области. В случае успешной реализации система может быть расширена на все государственные органы страны.