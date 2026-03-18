Новости Актау и Мангыстау
18.03.2026, 15:18

Казахстанцам обещают «зеленый коридор» в Европу

В ближайшем будущем казахстанцы могут столкнуться с заметными изменениями в порядке получения шенгенских виз. Министерство иностранных дел страны ведет активные переговоры с Европейским союзом, направленные на упрощение визовой процедуры, заявил глава МИД Ермек Кошербаев, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Shutterstock

Долгие переговоры приближаются к финалу

По словам Кошербаева, диалог с представителями ЕС по вопросам визового режима и реадмиссии ведется уже длительное время и не прекращается.

«Мы надеемся, что в течение года нам удастся достичь окончательного соглашения. В принципе, мы выходим уже на финишную прямую», — подчеркнул министр.

Он отметил, что переговоры ведутся не с позиции соперничества, а как процесс выработки взаимного согласия и консенсуса между сторонами.

Взаимные интересы и реадмиссия

Особое внимание на переговорах уделяется вопросам реадмиссии — процедуры возвращения граждан, которые нарушили визовые правила. По словам Кошербаева, успешное завершение этих обсуждений является важной составляющей будущего соглашения и ключом к облегчению визового режима для казахстанцев.

Завершение процесса — в 2026 году

Министр отметил, что МИД делает все возможное для того, чтобы уже в этом году завершить процесс переговоров.

«Все узнаете тогда, не будем забегать вперед», — резюмировал он, не раскрывая конкретных деталей.

В то же время эксперты предполагают, что новые правила могут значительно упростить поездки казахстанцев в страны ЕС, особенно для туристов, студентов и деловых людей.

Новые возможности для казахстанцев

Если переговоры завершатся успешно, упрощение визового режима станет значительным шагом в развитии международных связей Казахстана и укреплении контактов с Европейским союзом. Ожидается, что изменения смогут ускорить оформление виз, сократить бюрократические процедуры и расширить возможности для поездок по делам, учебе и туризму.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь