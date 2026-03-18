18.03.2026, 16:24

Кто в Казахстане будет получать 4 оклада при выходе на пенсию

Мажилис впервые одобрил в первом чтении обновлённую редакцию закона «О государственной службе Республики Казахстан», включая ряд поправок, направленных на повышение привлекательности работы в государственных органах. Нововведения затрагивают как финансовые гарантии, так и социальные льготы, что может существенно изменить мотивацию и карьерные ожидания госслужащих, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: gov.kz

Новый подход к зарплатам и компенсациям

Законопроект предусматривает ряд мер для укрепления социальной защищённости государственных служащих:

  • Индексация заработной платы будет проводиться регулярно — не реже одного раза в три года. Это позволит учитывать инфляцию и рост стоимости жизни.

  • Компенсации за сверхурочную работу — сотрудники получат оплату за труд в выходные, праздничные дни и за работу сверх установленного графика.

  • Пенсионное вознаграждение — госслужащие со стажем более 25 лет, имеющие государственные или ведомственные награды, при выходе на пенсию будут получать выплату в размере четырёх окладов. Этот пункт станет значительным бонусом для опытных сотрудников, стимулируя долгую карьеру в государственном секторе.

Поддержка при переезде и семейные льготы

Для государственных служащих, которых переводят в другой населённый пункт или при передислокации госоргана, закон предлагает несколько социальных гарантий:

  • Подъёмное пособие и компенсация транспортировки имущества — для облегчения переезда семьи и сокращения финансовой нагрузки.

  • Привилегии для детей — дети госслужащих будут зачисляться в детский сад вне очереди, что существенно облегчает адаптацию семьи к новым условиям.

  • Доступ к льготным жилищным программам — создаются специальные условия для участия в программах приобретения жилья на выгодных условиях.

Цель изменений

Обновлённый закон направлен на привлечение квалифицированных кадров, удержание опытных специалистов и повышение престижности государственной службы. Эксперты отмечают, что социальные и финансовые стимулы помогут сделать карьеру госслужащего более стабильной и предсказуемой, а также увеличат лояльность работников к государству.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь