Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
18.03.2026, 17:51

Водителям спишут неуплаченные штрафы в Казахстане

Новости Казахстана 0 667

В рамках новой административной амнистии, впервые проводимой в истории Казахстана, водители страны могут рассчитывать на частичное или полное списание неуплаченных штрафов. Это заявление прозвучало во время торжественного мероприятия, посвящённого принятию Конституции, где президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул гуманистический характер инициативы, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: gov.kz

Амнистия — первый шаг к гуманизации законодательства

«В прошлом году была проведена уголовная амнистия. Сейчас мы можем расширить практику и на ряд уголовных и административных правонарушений, которые не представляли угрозы для безопасности граждан и государства. Административная амнистия станет первой в истории страны», — отметил президент Токаев.

Глава государства также обратился к парламенту с просьбой принять соответствующий закон до конца текущей сессии, подчеркнув важность этого шага для укрепления прогрессивных ценностей Основного закона.

Какие штрафы могут быть списаны

Министр внутренних дел Ержан Саденов на заседании правительства сообщил, что уже рассматривается вопрос полного или частичного списания неисполненных штрафов. Категории нарушений, размеры сумм и порядок их списания будут тщательно проработаны специалистами. При этом министр уточнил, что амнистия не затронет лиц, совершивших опасные преступления, включая террористические и экстремистские акты, коррупцию, насилие против несовершеннолетних, пытки, а также рецидивистов и разыскиваемых лиц.

Правительство подключается к подготовке амнистии

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил министерствам внутренних дел и юстиции совместно с Генеральной прокуратурой подготовить предложения по амнистии в течение двух недель. Таким образом, законопроект может быть внесён на рассмотрение парламента уже в ближайшие месяцы.

Нет поблажек для пьяных водителей

Стоит отметить, что амнистия распространяется только на нарушения, не угрожающие безопасности граждан. Это значит, что автомобилисты, лишённые прав за управление в состоянии опьянения, вряд ли смогут рассчитывать на смягчение наказания. Представители МВД подчёркивали, что вождение в нетрезвом виде создаёт прямую угрозу жизни и здоровью как самого водителя, так и других участников дорожного движения, поэтому к этим правонарушителям меры амнистии применяться не будут.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь