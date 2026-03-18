Водителям спишут неуплаченные штрафы в Казахстане

В рамках новой административной амнистии, впервые проводимой в истории Казахстана, водители страны могут рассчитывать на частичное или полное списание неуплаченных штрафов. Это заявление прозвучало во время торжественного мероприятия, посвящённого принятию Конституции, где президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул гуманистический характер инициативы, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Амнистия — первый шаг к гуманизации законодательства

«В прошлом году была проведена уголовная амнистия. Сейчас мы можем расширить практику и на ряд уголовных и административных правонарушений, которые не представляли угрозы для безопасности граждан и государства. Административная амнистия станет первой в истории страны», — отметил президент Токаев.

Глава государства также обратился к парламенту с просьбой принять соответствующий закон до конца текущей сессии, подчеркнув важность этого шага для укрепления прогрессивных ценностей Основного закона.

Какие штрафы могут быть списаны

Министр внутренних дел Ержан Саденов на заседании правительства сообщил, что уже рассматривается вопрос полного или частичного списания неисполненных штрафов. Категории нарушений, размеры сумм и порядок их списания будут тщательно проработаны специалистами. При этом министр уточнил, что амнистия не затронет лиц, совершивших опасные преступления, включая террористические и экстремистские акты, коррупцию, насилие против несовершеннолетних, пытки, а также рецидивистов и разыскиваемых лиц.

Правительство подключается к подготовке амнистии

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил министерствам внутренних дел и юстиции совместно с Генеральной прокуратурой подготовить предложения по амнистии в течение двух недель. Таким образом, законопроект может быть внесён на рассмотрение парламента уже в ближайшие месяцы.

Нет поблажек для пьяных водителей

Стоит отметить, что амнистия распространяется только на нарушения, не угрожающие безопасности граждан. Это значит, что автомобилисты, лишённые прав за управление в состоянии опьянения, вряд ли смогут рассчитывать на смягчение наказания. Представители МВД подчёркивали, что вождение в нетрезвом виде создаёт прямую угрозу жизни и здоровью как самого водителя, так и других участников дорожного движения, поэтому к этим правонарушителям меры амнистии применяться не будут.