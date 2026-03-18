Казахстан назвал цену выживания и посчитал количество бедных в стране

В Казахстане по итогам 4 квартала 2025 года насчитывается почти 1 млн граждан с низкими доходами. Согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), уровень бедности в стране составил 4,8%, что отражает долю населения, чей доход не достигает прожиточного минимума. Журналисты NUR.KZ разобрались, кто входит в эту категорию и в каких регионах ситуация наиболее острая, сообщает Lada.kz.

Кто считается бедным в Казахстане

В Казахстане бедными признаются те граждане, чей доход ниже прожиточного минимума (ПМ). По данным БНС, в 4 квартале 2025 года ПМ составлял 58 872 тенге на человека в месяц.

Доля граждан с доходами ниже этой отметки составила 4,8%. Для сравнения, в предыдущем квартале показатель был чуть выше — 5,3%, а в 4 квартале 2024 года уровень бедности совпадал с текущим, также составив 4,8%. Всего в стране насчитывается 988 169 бедных граждан, объединённых в 172 652 семьи.

Регионы-лидеры и аутсайдеры по бедности

Распределение бедности по регионам страны показывает существенные различия. Наибольшая доля малообеспеченного населения зафиксирована в Туркестанской области — 8,4%. Следом идут Мангистауская область с показателем 7,9% и Абайская область с 7,4%.

На противоположном полюсе находятся крупные города: Астана с минимальным уровнем бедности в 2,6%, Алматы — 3,5%, а Шымкент — 5,1%. Среди других регионов показатели варьируются следующим образом:

Акмолинская область — 4,6%

Актюбинская область — 5,0%

Алматинская область — 3,8%

Атырауская область — 3,1%

Западно-Казахстанская область — 4,3%

Жамбылская область — 5,4%

Жетісу — 7,0%

Карагандинская область — 3,1%

Костанайская область — 3,2%

Кызылординская область — 5,4%

Павлодарская область — 4,2%

Северо-Казахстанская область — 4,4%

Ұлытау — 5,6%

Восточно-Казахстанская область — 3,7%

Особая категория: доходов не хватает даже на еду

Отдельное внимание статистики уделяется гражданам, чьи доходы не позволяют обеспечить себя минимальным набором продуктов питания. В Казахстане стоимость продовольственной корзины составляет 55% от прожиточного минимума, то есть 32 379,6 тенге на человека.

По итогам 4 квартала 2025 года в категорию «самых уязвимых» попали 51 330 человек из 9 081 домохозяйства, что составляет 0,3% населения. Эти граждане фактически сталкиваются с дефицитом средств даже на базовое питание.

Итоги и прогноз

Несмотря на снижение общего уровня бедности с 5,3% до 4,8% за квартал, разрыв между регионами остается значительным. Самые уязвимые территории — Туркестанская и Мангистауская области, тогда как Астана и Алматы демонстрируют стабильные минимальные показатели. Эксперты отмечают, что особое внимание государство должно уделять не только количеству бедных, но и уровню их уязвимости, особенно тех, кто не может обеспечить базовые потребности в пище.