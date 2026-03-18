Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
18.03.2026, 18:55

Казахстан назвал цену выживания и посчитал количество бедных в стране

Новости Казахстана

В Казахстане по итогам 4 квартала 2025 года насчитывается почти 1 млн граждан с низкими доходами. Согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), уровень бедности в стране составил 4,8%, что отражает долю населения, чей доход не достигает прожиточного минимума. Журналисты NUR.KZ разобрались, кто входит в эту категорию и в каких регионах ситуация наиболее острая, сообщает Lada.kz. 

© Sputnik / Болат Шайхинов
Кто считается бедным в Казахстане

В Казахстане бедными признаются те граждане, чей доход ниже прожиточного минимума (ПМ). По данным БНС, в 4 квартале 2025 года ПМ составлял 58 872 тенге на человека в месяц.

Доля граждан с доходами ниже этой отметки составила 4,8%. Для сравнения, в предыдущем квартале показатель был чуть выше — 5,3%, а в 4 квартале 2024 года уровень бедности совпадал с текущим, также составив 4,8%. Всего в стране насчитывается 988 169 бедных граждан, объединённых в 172 652 семьи.

Регионы-лидеры и аутсайдеры по бедности

Распределение бедности по регионам страны показывает существенные различия. Наибольшая доля малообеспеченного населения зафиксирована в Туркестанской области — 8,4%. Следом идут Мангистауская область с показателем 7,9% и Абайская область с 7,4%.

На противоположном полюсе находятся крупные города: Астана с минимальным уровнем бедности в 2,6%, Алматы — 3,5%, а Шымкент — 5,1%. Среди других регионов показатели варьируются следующим образом:

  • Акмолинская область — 4,6%

  • Актюбинская область — 5,0%

  • Алматинская область — 3,8%

  • Атырауская область — 3,1%

  • Западно-Казахстанская область — 4,3%

  • Жамбылская область — 5,4%

  • Жетісу — 7,0%

  • Карагандинская область — 3,1%

  • Костанайская область — 3,2%

  • Кызылординская область — 5,4%

  • Павлодарская область — 4,2%

  • Северо-Казахстанская область — 4,4%

  • Ұлытау — 5,6%

  • Восточно-Казахстанская область — 3,7%

Особая категория: доходов не хватает даже на еду

Отдельное внимание статистики уделяется гражданам, чьи доходы не позволяют обеспечить себя минимальным набором продуктов питания. В Казахстане стоимость продовольственной корзины составляет 55% от прожиточного минимума, то есть 32 379,6 тенге на человека.

По итогам 4 квартала 2025 года в категорию «самых уязвимых» попали 51 330 человек из 9 081 домохозяйства, что составляет 0,3% населения. Эти граждане фактически сталкиваются с дефицитом средств даже на базовое питание.

Итоги и прогноз

Несмотря на снижение общего уровня бедности с 5,3% до 4,8% за квартал, разрыв между регионами остается значительным. Самые уязвимые территории — Туркестанская и Мангистауская области, тогда как Астана и Алматы демонстрируют стабильные минимальные показатели. Эксперты отмечают, что особое внимание государство должно уделять не только количеству бедных, но и уровню их уязвимости, особенно тех, кто не может обеспечить базовые потребности в пище.

Комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь