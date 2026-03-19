18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.49
556.75
5.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
18.03.2026, 20:39

В Казахстане вводят беспрецедентный штраф в 5000 МРП

Новости Казахстана

В Казахстане вводится кардинальное усиление мер ответственности за массовую утечку персональных данных. Согласно заявлению министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева, теперь чиновники и операторы, работающие с личной информацией граждан, будут нести гораздо более жесткую ответственность за нарушения в этой сфере, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Kazpravda.kz

Новый уровень контроля за персональными данными

По словам министра, правительство готовит комплекс мер, направленных на защиту личной информации казахстанцев. Среди ключевых изменений – обязательное уведомление как уполномоченного органа, так и самих граждан о фактах утечки данных. Кроме того, операторы должны будут информировать о начале обработки персональных данных, что позволит заранее отслеживать риски и предотвращать возможные инциденты.

Мадиев подчеркнул, что рассматривается введение уголовной ответственности за массовые утечки, а административные штрафы могут быть увеличены до 5 тыс. МРП, что эквивалентно 21,6 млн тенге. По словам министра, такие меры создадут надежную систему защиты данных, укрепят доверие граждан к цифровым сервисам и госструктурам, а также дисциплинируют сотрудников государственных органов.

Технические меры и ограничение выгрузок

Одним из приоритетных направлений станет внедрение организационно-технических мер по защите данных. Планируется использование современных технологий, таких как маскирование и хэширование информации, что позволит снизить риск несанкционированного доступа. Особое внимание уделят ограничению выгрузки данных из государственных баз, при этом интеграция информационных систем будет способствовать централизованной и безопасной обработке данных. Выгрузка будет разрешена только в строго определенных законом случаях.

Реестры операторов и доверенных получателей

Министр также сообщил о создании двух ключевых реестров. Первый – это реестр операторов персональных данных с их классификацией по уровню ответственности и объему обрабатываемой информации. Второй – реестр доверенных иностранных получателей, что позволит контролировать, кому именно могут передаваться персональные данные граждан.

Человеческий фактор как главная уязвимость

Несмотря на технические новшества, Жаслан Мадиев подчеркнул, что самым слабым звеном в системе кибербезопасности остается человеческий фактор. Поэтому особое внимание будет уделено повышению киберкультуры сотрудников, что станет дополнительной гарантией сохранности личной информации.

По словам министра, комплекс этих мер создаст многослойную систему защиты данных, которая будет одновременно и превентивной, и штрафной, позволяя реагировать на инциденты оперативно и эффективно.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь