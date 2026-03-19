Казахстанцы лишились одного праздничного дня в 2026 году

В этом году казахстанцы проведут меньше выходных — официальный праздник, который многие традиционно отмечали 30 августа, больше не будет дарить дополнительный день отдыха. Об этом сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай, уточнив, что День Конституции теперь будет отмечаться 15 марта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Новый день для празднования Конституции

Ранее День Конституции в Казахстане приходился на 30 августа. Однако с принятием новой Конституции дата официального праздника сместилась. Виктория Шегай в кулуарах Мажилиса ответила на вопрос журналистов о том, смогут ли казахстанцы отдохнуть 30 августа в этом году:

«Нет уже, 30-го не отдохнут. Как только будет принята и введена в действие новая Конституция, День Конституции будет отмечаться 15 марта», — отметила вице-министр.

Таким образом, привычный августовский выходной исчезает из календаря, а казахстанцы должны будут планировать отдых в соответствии с новой датой праздника весной.

Законодательная основа изменений

Новая Конституция Казахстана вступит в силу 1 июля 2026 года. Ещё до референдума министр юстиции Ерлан Сарсембаев пояснял, что если законодательство установит иной день для празднования, то 30 августа «утратит статус государственного праздника со дня вступления в силу соответствующего закона». Это означает, что официальный выходной в честь Конституции больше не будет приходиться на конец лета.

Исторический контекст: почему 15 марта

Дата 15 марта выбрана не случайно. Именно в этот день казахстанцы проголосовали за проект новой Конституции. Перенос праздника на весну символизирует обновление законодательства страны и привязку празднования к ключевому событию в истории страны.

В итоге, в 2026 году казахстанцы потеряют один из привычных августовских выходных, и День Конституции станет весенним праздником, отражающим новую политическую эпоху.