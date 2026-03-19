Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
© 2002 – 2026 LADA.KZ
19.03.2026, 07:46

Казахстанцы лишились одного праздничного дня в 2026 году

Новости Казахстана 0 884

В этом году казахстанцы проведут меньше выходных — официальный праздник, который многие традиционно отмечали 30 августа, больше не будет дарить дополнительный день отдыха. Об этом сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай, уточнив, что День Конституции теперь будет отмечаться 15 марта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Kazinform
Фото: Kazinform

Новый день для празднования Конституции

Ранее День Конституции в Казахстане приходился на 30 августа. Однако с принятием новой Конституции дата официального праздника сместилась. Виктория Шегай в кулуарах Мажилиса ответила на вопрос журналистов о том, смогут ли казахстанцы отдохнуть 30 августа в этом году:

«Нет уже, 30-го не отдохнут. Как только будет принята и введена в действие новая Конституция, День Конституции будет отмечаться 15 марта», — отметила вице-министр.

Таким образом, привычный августовский выходной исчезает из календаря, а казахстанцы должны будут планировать отдых в соответствии с новой датой праздника весной.

Законодательная основа изменений

Новая Конституция Казахстана вступит в силу 1 июля 2026 года. Ещё до референдума министр юстиции Ерлан Сарсембаев пояснял, что если законодательство установит иной день для празднования, то 30 августа «утратит статус государственного праздника со дня вступления в силу соответствующего закона». Это означает, что официальный выходной в честь Конституции больше не будет приходиться на конец лета.

Исторический контекст: почему 15 марта

Дата 15 марта выбрана не случайно. Именно в этот день казахстанцы проголосовали за проект новой Конституции. Перенос праздника на весну символизирует обновление законодательства страны и привязку празднования к ключевому событию в истории страны.

В итоге, в 2026 году казахстанцы потеряют один из привычных августовских выходных, и День Конституции станет весенним праздником, отражающим новую политическую эпоху.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь