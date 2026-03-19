Как получить рассрочку по транспортному налогу в Казахстане

С 1 января 2026 года в Казахстане вступила в силу возможность оформить отсрочку или рассрочку по уплате налогов, платежей и пеней для граждан и предпринимателей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Новая мера, закреплённая приказом Министерства финансов, предназначена для того, чтобы налогоплательщики могли избежать экстренных мер взыскания и спокойно восстановить платёжеспособность, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

В данный момент документ находится на доработке: планируется упрощение процедуры получения отсрочки. Согласно новым поправкам, некоторые категории налогоплательщиков смогут рассчитывать на рассрочку без необходимости предоставлять залог имущества или банковскую гарантию. Это позволит сократить бумажную волокиту и уменьшить расходы на оценку и страхование залога.

Как действуют существующие правила

На сегодняшний день, согласно Налоговому кодексу, обязательным условием для получения отсрочки или рассрочки является предоставление залога — либо собственного имущества, либо имущества третьего лица — либо банковской гарантии. При этом для рассрочки налогоплательщик обязан провести оценку залогового имущества и застраховать его от утраты и повреждения.

Однако практика показала, что расходы на оценку и страхование порой сопоставимы с суммой самой задолженности, что делает механизм неприменимым для многих, особенно для малого и среднего бизнеса. В Комитете государственных доходов подчеркнули, что цель предлагаемых изменений — создать условия для добровольного погашения налоговой задолженности без применения принудительных мер, таких как арест счетов или имущества.

Согласно плану, беззалоговая отсрочка может заработать уже в апреле 2026 года после обсуждения проекта поправок до 19 марта.

Кто сможет оформить отсрочку без залога

Нововведение затронет налогоплательщиков с налоговой задолженностью до 1500 МРП и временными финансовыми трудностями. Для того чтобы воспользоваться послаблением, необходимо соблюсти несколько условий:

на момент подачи заявления не должно быть действующей отсрочки или рассрочки;

отсутствуют неисполненные обязательные уведомления;

ранее предоставленная отсрочка не была прекращена досрочно за нарушение сроков уплаты в течение последних двух лет.

Для предпринимателей предусмотрены дополнительные ограничения, детали которых закреплены в полном тексте приказа.

Как подать заявление и получить рассрочку

Заявление на отсрочку или рассрочку можно подать в территориальных управлениях Комитета государственных доходов, в ЦОНах или через портал egov.kz. К заявлению прикладываются:

предполагаемый график уплаты налогов и пеней;

документы, подтверждающие финансовые основания для отсрочки, например сведения о доходах за предыдущий год, данные о движимом и недвижимом имуществе или справки о ущербе в случае непреодолимой силы;

при наличии — договор банковской гарантии и сама гарантия;

документы об оценке залогового имущества (но для категории налогоплательщиков без залога это требование отпадает).

Госорганы обязаны рассмотреть заявление в течение 10 рабочих дней. Отсрочка предоставляется на срок до 6 месяцев, рассрочка — до 36 месяцев.

Когда отсрочка действительно имеет смысл

Для обычных водителей, которым не хватает 10–20 тысяч тенге на уплату налога на транспорт, подключаться к рассрочке может быть слишком хлопотно: больше времени уйдёт на сбор документов, чем на поиск временной финансовой подстраховки.

Значение этой меры особенно возрастает для владельцев автомобилей с большим объёмом двигателя, свыше 4000 куб. см, где налоговые платежи могут достигать сотен тысяч тенге. В такие моменты даже временная финансовая отсрочка становится спасительной мерой, позволяющей избежать штрафов и ограничений, пока ситуация не стабилизируется.