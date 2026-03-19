© 2002 – 2026 LADA.KZ
19.03.2026, 09:29

Казахстан в поисках воды: страна вскрывает подземные кладовые, чтобы напоить регионы

Казахстан вступает в новый этап активного поиска подземных вод: до конца 2027 года в стране планируется проведение масштабных поисково-разведочных работ в пяти ключевых регионах. Об этом 19 марта 2026 года сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации. Цель инициативы – выявить новые источники воды и укрепить водную безопасность страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Kazpravda.kz
Основные регионы разведки

Программа охватит Акмолинскую, Западно-Казахстанскую и Костанайскую области, а также регионы Жетысу и Улытау. В ведомстве подчеркнули, что работы направлены на расширение ресурсной базы подземных вод, что позволит создать дополнительные источники водоснабжения для населенных пунктов, сельского хозяйства и различных отраслей экономики.

Параллельно в 2026 году планируется запуск 28 новых проектов по разведке месторождений подземных вод. Наибольшее количество проектов придется на Жамбылскую область – девять, Акмолинскую – три, по четыре – на Западно-Казахстанскую и Туркестанскую области, по два – в Мангистауской и Атырауской областях, и по одному – в ВКО, Павлодарской, Кызылординской областях и области Улытау.

Ресурсы под землей: что уже известно

На сегодняшний день в Казахстане разведано 4803 месторождения подземных вод, предназначенных для питьевого и технического водоснабжения, орошения и других хозяйственных нужд. По данным государственного баланса, эксплуатационные запасы подземных вод составляют 43,2 млн м³ в сутки, при этом фактическое использование ресурсов достигает лишь около 1,5 млн м³ в сутки, или 3,6 % от общего объема.

Структура разведанных запасов распределяется следующим образом: 21,2 млн м³ в сутки предназначены для хозяйственно-питьевого водоснабжения, 2,4 млн м³ – для производственно-технических нужд, и 19,6 млн м³ могут быть использованы для орошения сельхозугодий.

Подземные воды как ключ к устойчивому будущему

В условиях нарастающего дефицита водных ресурсов и изменений климата развитие потенциала подземных вод рассматривается как одно из приоритетных направлений обеспечения устойчивого водопользования. Несмотря на впечатляющий общий объем ресурсов, значительная часть подземных вод остается недостаточно изученной.

В связи с этим Министерство водных ресурсов и ирригации инициировало разработку Концепции комплексного использования подземных вод. Ее задача – создание современной системы управления подземными водными ресурсами, которая позволит повысить эффективность освоения вод, обеспечить рациональное и устойчивое водоснабжение населенных пунктов и отраслей экономики, а также сохранить и воспроизводить водный фонд страны.

По словам вице-министра Талгата Момышева, реализация этой концепции станет важным шагом для долгосрочной водной безопасности Казахстана и сможет превратить подземные воды в надежный ресурс для будущих поколений.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь