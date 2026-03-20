Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
20.03.2026, 14:33

В Казахстане заявили о возможной индексации зарплат

Новости Казахстана 0 685

В условиях устойчивого роста мировых цен на нефть Казахстан получает шанс увеличить доходы бюджета и, возможно, проиндексировать зарплаты работников различных отраслей. Об этом заявил вице-премьер страны Канат Бозумбаев, подчеркнув, что эффект от нефтяного бума может быть заметен не только на уровне государственных финансах, но и на уровне доходов населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Доходы нефтегазового сектора как драйвер бюджета

Бозумбаев отметил, что увеличение цен на нефть и газа способствует росту доходов компаний отрасли.

«Доходы наших нефтегазовых компаний значительно вырастут. Но большая часть, как вы знаете, аккумулируется в Национальном фонде. Это было сделано для того, чтобы избежать голландской болезни», — подчеркнул он.

Напомним, термин «голландская болезнь» обозначает экономическую ситуацию, когда резкий рост доходов от экспорта природных ресурсов приводит к укреплению национальной валюты и ослаблению других секторов экономики. В результате промышленность и сельское хозяйство становятся менее конкурентоспособными, а страна всё больше зависит от сырьевого сектора. Впервые эта проблема была зафиксирована в Нидерландах в 1960-х годах после открытия крупных газовых месторождений.

Экспортные пошлины и налоговые поступления

Вице-премьер напомнил, что значительная часть нефтяных компаний платит экспортную вывозную пошлину, напрямую привязанную к стоимости барреля. Рост мировых цен автоматически увеличивает поступления в государственный бюджет, что может открыть путь к повышению заработных плат.

«Компании заработают больше, могут поднять заработную плату. Соответственно, отчисления — подоходный налог, социальные платежи — будут наполнять бюджеты. И тогда появится возможность принимать решения по индексации заработных плат», — пояснил Бозумбаев.

Осторожный оптимизм

При этом чиновник подчеркнул, что преждевременно рассчитывать на устойчивый эффект от нефтяного бума. Он отметил, что ситуация на мировом рынке нефти остаётся нестабильной из-за геополитических факторов.

«Пока рано считать неубитых птиц. Мы внимательно следим за ситуацией на Ближнем Востоке. Если конфликт урегулируется, цена может очень быстро откатиться обратно», — сказал он.

Влияние стратегических резервов и спекулятивных факторов

Бозумбаев также обратил внимание на то, что на мировые цены нефти уже оказывает влияние высвобождение стратегических резервов.

«Многие страны открыли свои резервы, на рынок пошёл большой объём нефти. Это стабилизирует цены. Есть и спекулятивные факторы, поэтому нужно двигаться спокойно, в плановом режиме», — добавил он.

Потенциальная польза для граждан

Вице-премьер отметил, что при сохранении высоких цен на нефть Казахстан может получить дополнительные доходы в бюджеты всех уровней. Это, в свою очередь, создаст возможность для индексации зарплат, что позитивно скажется на уровне жизни граждан страны.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь