В Казахстане заявили о возможной индексации зарплат

В условиях устойчивого роста мировых цен на нефть Казахстан получает шанс увеличить доходы бюджета и, возможно, проиндексировать зарплаты работников различных отраслей. Об этом заявил вице-премьер страны Канат Бозумбаев , подчеркнув, что эффект от нефтяного бума может быть заметен не только на уровне государственных финансах, но и на уровне доходов населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Доходы нефтегазового сектора как драйвер бюджета

Бозумбаев отметил, что увеличение цен на нефть и газа способствует росту доходов компаний отрасли.

«Доходы наших нефтегазовых компаний значительно вырастут. Но большая часть, как вы знаете, аккумулируется в Национальном фонде. Это было сделано для того, чтобы избежать голландской болезни», — подчеркнул он.

Напомним, термин «голландская болезнь» обозначает экономическую ситуацию, когда резкий рост доходов от экспорта природных ресурсов приводит к укреплению национальной валюты и ослаблению других секторов экономики. В результате промышленность и сельское хозяйство становятся менее конкурентоспособными, а страна всё больше зависит от сырьевого сектора. Впервые эта проблема была зафиксирована в Нидерландах в 1960-х годах после открытия крупных газовых месторождений.

Экспортные пошлины и налоговые поступления

Вице-премьер напомнил, что значительная часть нефтяных компаний платит экспортную вывозную пошлину, напрямую привязанную к стоимости барреля. Рост мировых цен автоматически увеличивает поступления в государственный бюджет, что может открыть путь к повышению заработных плат.

«Компании заработают больше, могут поднять заработную плату. Соответственно, отчисления — подоходный налог, социальные платежи — будут наполнять бюджеты. И тогда появится возможность принимать решения по индексации заработных плат», — пояснил Бозумбаев.

Осторожный оптимизм

При этом чиновник подчеркнул, что преждевременно рассчитывать на устойчивый эффект от нефтяного бума. Он отметил, что ситуация на мировом рынке нефти остаётся нестабильной из-за геополитических факторов.

«Пока рано считать неубитых птиц. Мы внимательно следим за ситуацией на Ближнем Востоке. Если конфликт урегулируется, цена может очень быстро откатиться обратно», — сказал он.

Влияние стратегических резервов и спекулятивных факторов

Бозумбаев также обратил внимание на то, что на мировые цены нефти уже оказывает влияние высвобождение стратегических резервов.

«Многие страны открыли свои резервы, на рынок пошёл большой объём нефти. Это стабилизирует цены. Есть и спекулятивные факторы, поэтому нужно двигаться спокойно, в плановом режиме», — добавил он.

Потенциальная польза для граждан

Вице-премьер отметил, что при сохранении высоких цен на нефть Казахстан может получить дополнительные доходы в бюджеты всех уровней. Это, в свою очередь, создаст возможность для индексации зарплат, что позитивно скажется на уровне жизни граждан страны.