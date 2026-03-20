Рубль возвращается на «родину»: как 5,5 тенге изменит расчёты в Казахстане

Российская валюта снова достигает исторического уровня по отношению к казахстанскому тенге, установив курс на отметке 5,5 тенге за рубль. Такое снижение за последнюю неделю составило 7,5%, а за месяц – 13,3%, выводя рубль на многолетние показатели, которые считались нормой в начале XXI века. Экономические эксперты и аналитики разбираются, что стоит за этим резким движением и чего ждать дальше, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Историческая перспектива: от синхронного роста к нынешнему паритету

Если взглянуть на динамику рубля по отношению к тенге с 2000 года, видно, что паритет около 5,5 формировался постепенно. С начала 2000-х и примерно до 2014 года курс держался на уровне около 5 тенге за рубль. Этот период характеризовался синхронным движением экономик России и Казахстана, когда колебания валют напрямую зависели от циклов сырьевого рынка. Девальвации и внешние шоки не ломали привычное соотношение, создавая устойчивый базовый баланс, на котором строились последующие колебания.

Ломка равновесия в 2014–2016 годах

Ситуация резко изменилась в середине 2010-х. Резкое падение мировых цен на нефть, валютный кризис в России и международные санкции привели к ослаблению рубля. Баланс валют сломался не постепенно, а под влиянием мощного внешнего шока. Синхронность экономик Казахстана и России перестала существовать в прежнем виде, и рубль закрепился на более высоких отметках относительно тенге, что сформировало предпосылки для долгосрочных колебаний.

Новый коридор и попытки стабилизации

После 2016 года курс рубля постепенно стабилизировался, но уже в новом диапазоне — около 5,5 тенге за рубль. Этот уровень стал ориентиром для рынка и нового экономического равновесия. Частичное восстановление цен на нефть и восстановление экспортных потоков позволили рублю закрепиться в этом коридоре, создавая предсказуемую базу для торговли и расчетов.

Перекос 2022 года и его последствия

Особенно заметным был 2022 год, когда курс кратковременно поднимался выше 8 тенге за рубль. Резкий рост был вызван шоком начала конфликта в Украине, новыми санкциями и административными ограничениями в России. Этот скачок носил краткосрочный характер, и после ослабления давления рубль быстро вернулся к привычному диапазону 5–6 тенге. Сегодня зона около 5,5 тенге вновь стала центром стабильности.

Причины нынешнего ослабления рубля

С начала весны 2026 года рубль начал терять позиции по отношению к мировым валютам. 14 марта доллар превысил отметку 80 рублей, а к 20 марта официальный курс ЦБ РФ достиг 84,84 рубля. Внебиржевой курс превышает 85,7 рубля, а евро поднялся выше 99 рублей. Основной фактор — приостановка Минфином РФ продаж валютных резервов до уточнения параметров нового бюджетного правила. Это вызвало дефицит предложения на «тонком» валютном рынке, усиливая давление на рубль.

Эксперт Александр Шелепов отмечает, что временное укрепление цен на нефть и налоговый период могут сдерживать ослабление, но эффект носит краткосрочный характер. По его прогнозам, доллар может колебаться в пределах 82–87 рублей в ближайшие дни.

Влияние на экономику Казахстана

Для Казахстана ослабление рубля имеет прямое значение. Российская валюта широко используется в расчетах: 42% горнодобывающей промышленности, 64% обрабатывающей, почти 30% строительного сектора и более половины предприятий торговли используют рубль. В транспортной и сельскохозяйственной сферах доля расчетов также значительна.

Это означает, что падение курса рубля удешевляет российские товары и комплектующие, делая импорт более доступным, но одновременно увеличивает конкуренцию для казахстанских производителей. Такой баланс влияет на ценообразование, себестоимость и стратегию компаний, формируя новые реалии для бизнеса.