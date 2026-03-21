Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
20.03.2026, 19:29

Назван самый грязный город Казахстана

Новости Казахстана 0 698

Февраль 2026 года стал очередным напоминанием о проблемах качества воздуха в Казахстане. Данные Казгидромета показали, в каких городах страны загрязнение достигло критических уровней, а где воздух остаётся сравнительно чистым, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: inkaraganda.kz

Наблюдения за атмосферным воздухом проводились в 69 городах и посёлках на 174 постах:

  • 44 поста с ручным отбором проб, размещённые в крупных городах и промышленных центрах: Астана (4), Алматы (4), Караганда (4), Тараз (4), Темиртау (3), Актобе (3), Балхаш (3), Атырау (2), Жезказган (2), Костанай (2), Актау (2), Павлодар (2), Усть-Каменогорск (1), Экибастуз (1), Петропавловск (2), Шымкент (4), Кызылорда (1), посёлок Глубокое (1).

  • 130 автоматических постов, регистрирующих данные непрерывно: Астана (6), Алматы (12), Усть-Каменогорск (10), Атырау (7), Павлодар (5), а также другие города и сёла страны.

На стационарных и передвижных лабораториях фиксируются концентрации как основных, так и специфических загрязнителей:

  • взвешенные частицы PM2.5 и PM10

  • диоксид серы

  • оксид углерода

  • диоксид азота

  • озон

  • сероводород

  • тяжёлые металлы

Февраль-2026: лидеры и аутсайдеры

По итогам февраля 2026 года среди 69 населённых пунктов Казахстана ситуация распределилась следующим образом:

  • Низкий уровень загрязнения — 39 городов и посёлков, включая Кокшетау, Уральск, Жанаозен, Аксу, Аксай, Жанатас, Каратау, Кентау, Лисаковск, Рудный, Сарань, Степногорск, Шемонаиха, Щучинск, Кызылорда, Балхаш, Кульсары, Кандыагаш, Аркалык, Житикара, Хромтау.

  • Повышенный уровень — 18 населённых пунктов: Шымкент, Атбасар, Актобе, Атырау, Семей, Алтай, Тараз, Шу, Талдыкорган, Жаркент, Жезказган, Костанай, Аральск, Актау, Павлодар, Экибастуз, Петропавловск, село Жанбай.

  • Высокий уровень — 9 городов и посёлков: Алматы, Усть-Каменогорск, Риддер, Темиртау, Туркестан, Астана, Талгар, посёлки Шубарши и Кызылсай.

  • Очень высокий уровень — 3 города: Караганда, Сатпаев и Абай.

В целом за месяц зафиксировано 61 случай высокого загрязнения, из которых 55 — в Караганде и 6 — в Атырау на точках внепланового отбора проб.

Сравнение с предыдущими месяцами

Январь 2026 года:

  • Низкий уровень — 34 населённых пункта

  • Повышенный уровень — 23

  • Высокий уровень — 12

  • Очень высокий — 1 (Караганда)

Декабрь 2025 года:

  • Низкий уровень — 41 населённый пункт

  • Повышенный — 18

  • Высокий — 10

  • Очень высокий — 1 (Караганда)

Особенно тревожно, что Караганда стабильно удерживает «лидерство» по загрязнению воздуха — только в декабре здесь зафиксировано 19 случаев высокого загрязнения.

Как контролируются данные

  • На ручных постах забор воздуха проводился 3–4 раза в сутки (07:00, 13:00, 19:00, 01:00). Пробы отправлялись в лаборатории для анализа концентраций загрязнителей.

  • Автоматические посты регистрировали данные каждые 20 минут в непрерывном режиме.

Такая система позволяет следить за динамикой загрязнения и оперативно реагировать на резкие скачки содержания опасных веществ.

Вывод: Караганда — тревожный пример, но не единственный

Статистика февраля 2026 года подтверждает, что Казахстан сталкивается с серьёзными экологическими вызовами: промышленные города и поселки с активной добычей и переработкой ресурсов чаще попадают в категории высокого и очень высокого загрязнения.

Ситуация требует не только мониторинга, но и комплексных мер по снижению выбросов, улучшению качества воздуха и охране здоровья граждан.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь