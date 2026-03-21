Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
20.03.2026, 20:24

В Казахстане ввели «умные» правила для водяных счетчиков

Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан утвердило новые требования к приборам учета водоснабжения. Соответствующий приказ обновляет правила выбора, монтажа и эксплуатации приборов и систем учета воды в населенных пунктах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Вода «в цифре»: новые возможности для учета

Министерство промышленности и строительства Казахстана утвердило поправки к правилам выбора, монтажа и эксплуатации счетчиков воды. Главный акцент документа — на цифровизацию учета:

  • Показания теперь передаются автоматически в информационные системы;

  • Исключается необходимость ручной передачи данных жителями;

  • Снижается риск ошибок и возможных «накруток» в показаниях;

  • Коммунальные службы получают точную и актуальную картину потребления в реальном времени.

Таким образом, Казахстан делает шаг к полноценной «умной инфраструктуре», где контроль ресурсов осуществляется мгновенно и без участия человека.

NB-IoT — технология будущего

Ключевое новшество — внедрение NB-IoT (узкополосный интернет вещей). Эта технология позволяет счетчикам стабильно передавать небольшие объемы данных даже в сложных условиях:

  • Из подвалов, колодцев и удаленных мест;

  • С минимальными энергозатратами и высокой надежностью.

При этом LoRaWAN, альтернативная технология передачи данных, не запрещается, но будет применяться только для уже установленных приборов до окончания их срока службы. Таким образом, переход на NB-IoT станет стандартом для всех новых счетчиков.

Новые правила учета: больше, чем просто цифры

Документ включает комплекс уточнений, которые ранее либо отсутствовали, либо были размыты:

  • Введено четкое понятие дистанционного сбора данных;

  • Закреплено внедрение автоматизированной системы учета энергопотребления (АСУЭ);

  • Появилась классификация счетчиков: по месту установки, принципу работы и способу передачи данных;

  • Уточнены требования к монтажу, эксплуатации и гарантийному обслуживанию.

Гарантия на счетчики — минимум пять лет

Отдельный акцент сделан на сроке гарантии: теперь он составляет не менее 5 лет. Это означает:

  • Снижение расходов жителей на ремонт и замену оборудования;

  • Рост ответственности производителей и поставщиков;

  • Повышение общего качества счетчиков на рынке.

Почему это важно для каждого

На первый взгляд, речь идет о технических нововведениях. Но на практике изменения затронут всех:

  • Для жителей: меньше бюрократии и ручной работы;

  • Для коммунальных служб: эффективный контроль утечек и потерь;

  • Для государства: упрощение управления ресурсами и снижение неэффективных расходов.

Прозрачность учета возрастает: автоматическая передача данных делает манипуляции с показаниями практически невозможными.

Переход будет постепенным

Старые приборы менять принудительно не будут — но все новые установки уже должны соответствовать новым стандартам.

Казахстан медленно, но уверенно движется к цифровой системе учета ресурсов. Если раньше «умные счетчики» казались футуристической идеей, теперь они становятся стандартом повседневной жизни.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь