В Казахстане ввели «умные» правила для водяных счетчиков

Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан утвердило новые требования к приборам учета водоснабжения. Соответствующий приказ обновляет правила выбора, монтажа и эксплуатации приборов и систем учета воды в населенных пунктах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube

Вода «в цифре»: новые возможности для учета

Министерство промышленности и строительства Казахстана утвердило поправки к правилам выбора, монтажа и эксплуатации счетчиков воды. Главный акцент документа — на цифровизацию учета:

Показания теперь передаются автоматически в информационные системы;

Исключается необходимость ручной передачи данных жителями;

Снижается риск ошибок и возможных «накруток» в показаниях;

Коммунальные службы получают точную и актуальную картину потребления в реальном времени.

Таким образом, Казахстан делает шаг к полноценной «умной инфраструктуре», где контроль ресурсов осуществляется мгновенно и без участия человека.

NB-IoT — технология будущего

Ключевое новшество — внедрение NB-IoT (узкополосный интернет вещей). Эта технология позволяет счетчикам стабильно передавать небольшие объемы данных даже в сложных условиях:

Из подвалов, колодцев и удаленных мест;

С минимальными энергозатратами и высокой надежностью.

При этом LoRaWAN, альтернативная технология передачи данных, не запрещается, но будет применяться только для уже установленных приборов до окончания их срока службы. Таким образом, переход на NB-IoT станет стандартом для всех новых счетчиков.

Новые правила учета: больше, чем просто цифры

Документ включает комплекс уточнений, которые ранее либо отсутствовали, либо были размыты:

Введено четкое понятие дистанционного сбора данных;

Закреплено внедрение автоматизированной системы учета энергопотребления (АСУЭ);

Появилась классификация счетчиков: по месту установки, принципу работы и способу передачи данных;

Уточнены требования к монтажу, эксплуатации и гарантийному обслуживанию.

Гарантия на счетчики — минимум пять лет

Отдельный акцент сделан на сроке гарантии: теперь он составляет не менее 5 лет. Это означает:

Снижение расходов жителей на ремонт и замену оборудования;

Рост ответственности производителей и поставщиков;

Повышение общего качества счетчиков на рынке.

Почему это важно для каждого

На первый взгляд, речь идет о технических нововведениях. Но на практике изменения затронут всех:

Для жителей: меньше бюрократии и ручной работы;

Для коммунальных служб: эффективный контроль утечек и потерь;

Для государства: упрощение управления ресурсами и снижение неэффективных расходов.

Прозрачность учета возрастает: автоматическая передача данных делает манипуляции с показаниями практически невозможными.

Переход будет постепенным

Старые приборы менять принудительно не будут — но все новые установки уже должны соответствовать новым стандартам.

Казахстан медленно, но уверенно движется к цифровой системе учета ресурсов. Если раньше «умные счетчики» казались футуристической идеей, теперь они становятся стандартом повседневной жизни.