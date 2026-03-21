В Казахстане ввели «умные» правила для водяных счетчиков

Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан утвердило новые требования к приборам учета водоснабжения. Соответствующий приказ обновляет правила выбора, монтажа и эксплуатации приборов и систем учета воды в населенных пунктах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Министерство промышленности и строительства Казахстана утвердило поправки к правилам выбора, монтажа и эксплуатации счетчиков воды. Главный акцент документа — на цифровизацию учета:
Показания теперь передаются автоматически в информационные системы;
Исключается необходимость ручной передачи данных жителями;
Снижается риск ошибок и возможных «накруток» в показаниях;
Коммунальные службы получают точную и актуальную картину потребления в реальном времени.
Таким образом, Казахстан делает шаг к полноценной «умной инфраструктуре», где контроль ресурсов осуществляется мгновенно и без участия человека.
Ключевое новшество — внедрение NB-IoT (узкополосный интернет вещей). Эта технология позволяет счетчикам стабильно передавать небольшие объемы данных даже в сложных условиях:
Из подвалов, колодцев и удаленных мест;
С минимальными энергозатратами и высокой надежностью.
При этом LoRaWAN, альтернативная технология передачи данных, не запрещается, но будет применяться только для уже установленных приборов до окончания их срока службы. Таким образом, переход на NB-IoT станет стандартом для всех новых счетчиков.
Документ включает комплекс уточнений, которые ранее либо отсутствовали, либо были размыты:
Введено четкое понятие дистанционного сбора данных;
Закреплено внедрение автоматизированной системы учета энергопотребления (АСУЭ);
Появилась классификация счетчиков: по месту установки, принципу работы и способу передачи данных;
Уточнены требования к монтажу, эксплуатации и гарантийному обслуживанию.
Отдельный акцент сделан на сроке гарантии: теперь он составляет не менее 5 лет. Это означает:
Снижение расходов жителей на ремонт и замену оборудования;
Рост ответственности производителей и поставщиков;
Повышение общего качества счетчиков на рынке.
На первый взгляд, речь идет о технических нововведениях. Но на практике изменения затронут всех:
Для жителей: меньше бюрократии и ручной работы;
Для коммунальных служб: эффективный контроль утечек и потерь;
Для государства: упрощение управления ресурсами и снижение неэффективных расходов.
Прозрачность учета возрастает: автоматическая передача данных делает манипуляции с показаниями практически невозможными.
Старые приборы менять принудительно не будут — но все новые установки уже должны соответствовать новым стандартам.
Казахстан медленно, но уверенно движется к цифровой системе учета ресурсов. Если раньше «умные счетчики» казались футуристической идеей, теперь они становятся стандартом повседневной жизни.
