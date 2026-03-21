21.03.2026, 11:08

Наурыз‑2026 в Казахстане: история, смысл и традиции главного весеннего праздника

Новости Казахстана

Наурыз — один из древнейших праздник весны и начала нового года, который в Казахстане отмечают с глубокой исторической традицией. Он символизирует обновление природы, единство людей и возрождение жизненных сил после долгой зимы. В 2026 году Наурыз отмечается не только как государственный праздник, но и как часть расширенной декады культурных событий — Наурызнама, передаёт Lada.kz. со ссылкой на  Tengri Life.

Фото pixabay.com
История праздника

Наурыз — древний праздник, традиции которого уходят во времена до появления ислама и распространялись среди многих народов Центральной Азии. Он совпадает с весенним равноденствием и олицетворяет приход нового года по солнечному календарю, пробуждение природы и начало обновления жизни на земле. Название праздника происходит от персидских слов: "нау" — новый и "руз" — день. То есть Наурыз буквально означает "Новый день".

Исторически этот праздник отмечался как начало нового жизненного цикла, когда люди оставляли позади прошлогодние заботы и готовились к новому сезону. В Казахстане Наурыз получил широкое признание как символ единства и культурной самобытности.

За годы праздник претерпел изменения: в советское время Наурыз официально не отмечался, но с конца 1980‑х годов традиция возрождена и стала одним из главных национальных праздников Казахстана.

Традиции и обычаи

Наурызнама — десять дней культурных ценностей

В последние годы празднование Наурыза расширено до декады — «Наурызнама» — которая проводится с 14 по 23 марта. Каждый из дней декады посвящён определённой теме и ценности, отражающей основные аспекты жизни общества: встречи и приветствия, благотворительность, культура и национальные традиции, семья, национальная одежда, обновление, спорт, единство, начало года и очищение.

Смысл праздника

Обновление и единство

Главная идея Наурыза заключается в символическом начале нового года и пробуждении природы после зимы. Основные ценности праздника — мир, согласие, единство людей и уважение к природе. 22 марта традиционно считается главным днём торжества, когда семьи собираются вместе, просят прощения друг у друга, желают благополучия и начинают год с чистого листа.

Народные обычаи

Прощение, порядок и благословение

Перед Наурызом принято наводить порядок в доме, избавляться от ненужных вещей и прощать обиды, чтобы начать новый год с чистыми мыслями и сердцем. Важный ритуал — произнесение бата — традиционного благословения с пожеланиями здоровья, счастья и успехов, которое дарят старшие членам семьи и друзьям.

Праздничное угощение

Одним из центральных элементов праздника является традиционное блюдо наурыз‑коже — суп из семи ингредиентов, каждый из которых символизирует богатство, здоровье, счастье, мудрость, изобилие и благополучие в новом году. Такие семейные и коллективные обеды становятся важным элементом праздничного общения.

Современное празднование

В крупных городах Казахстана Наурыз сопровождается ярмарками, концертами, выставками, спортивными и культурными мероприятиями. На праздничных площадках можно увидеть демонстрацию национального искусства, ремёсел, музыки и костюмов. Такой формат объединяет древние традиции и современные формы культурного выражения, делая праздник доступным всем поколениям и жителям разных уголков страны.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь