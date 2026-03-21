В Алматы раскрыли незаконную схему получения миллиардных доходов через госоператора

В Алматы завершено расследование уголовного дела о коррупционной схеме при распределении доходов через государственную структуру, в результате которой бюджету был нанесён ущерб более двух миллиардов тенге, передаёт Lada.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ .

Под подозрением оказались руководство государственного оператора и частной компании‑партнёра, которые обеспечивали особые условия выгодного получения доходов. В ходе следствия выявлено, что злоумышленники использовали служебное положение и специально разработанный механизм, чтобы извлекать дополнительную прибыль в обход законодательства.

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершил расследование в отношении руководства АО «Центр развития трудовых ресурсов» (ЦРТР) и ТОО «Первое кредитное бюро», подозреваемых в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.

«ЦРТР» является единственным государственным оператором, который хранит и передаёт информацию о доходах физических лиц, используемую финансовыми организациями для оценки платёжеспособности заемщиков. Доступ к этим данным имеет важное значение для функционирования рынка кредитования, и нет альтернативного легального источника такой информации.

Преимущество одной организации

По условиям законной работы основными потребителями таких сведений являются госструктуры и несколько кредитных бюро. Однако в 2020 году бывший президент «ЦРТР» заключил с руководителем «Первого кредитного бюро» незаконное соглашение, которое обеспечивало последнему преимущество в распределении прибыли от услуг.

Вместо стандартных 30 % дохода, которые получали участники рынка, «Первое кредитное бюро» стало получать до 35 % прибыли. Это привело к уменьшению доли других законных получателей данных и прямому снижению собственных доходов ЦРТР.

Манипуляции с информационными каналами

Следствие установило, что посредством сговора руководители двух организаций изменили каналы обмена информацией между ЦРТР и частной компанией. Для «Первого кредитного бюро» был настроен сервис, который позволял обрабатывать запросы без задержек, а для других пользователей данные намеренно задерживались.

Такие противоправные действия привели к получению дополнительного конкурентного преимущества «Первым кредитным бюро» и уменьшению доли прибыли государственному оператору.

Финансовый ущерб и аресты

По предварительным данным, в результате указанной схемы государству был причинён ущерб на сумму более двух миллиардов тенге.

В июне 2025 года выяснилось, что бывшие руководители компании передали вознаграждение в размере 75 000 долларов США действующему президенту ЦРТР за сохранение условий незаконной сделки.

По решению суда фигуранты уголовного дела задержаны, а на их движимое и недвижимое имущество, а также ценные бумаги наложен арест общей стоимостью более одного миллиарда тенге.

Материалы уголовного дела переданы сторонам для ознакомления. Дополнительная информация в интересах следствия не разглашается.