18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.33
557.57
5.74
Смотреть все >
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.03.2026, 12:12

В Алматы раскрыли незаконную схему получения миллиардных доходов через госоператора

Новости Казахстана

В Алматы завершено расследование уголовного дела о коррупционной схеме при распределении доходов через государственную структуру, в результате которой бюджету был нанесён ущерб более двух миллиардов тенге, передаёт Lada.kz  со ссылкой на  пресс-службу АФМ.

Фото pixabay.com

Под подозрением оказались руководство государственного оператора и частной компании‑партнёра, которые обеспечивали особые условия выгодного получения доходов. В ходе следствия выявлено, что злоумышленники использовали служебное положение и специально разработанный механизм, чтобы извлекать дополнительную прибыль в обход законодательства.

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершил расследование в отношении руководства АО «Центр развития трудовых ресурсов» (ЦРТР) и ТОО «Первое кредитное бюро», подозреваемых в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.

«ЦРТР» является единственным государственным оператором, который хранит и передаёт информацию о доходах физических лиц, используемую финансовыми организациями для оценки платёжеспособности заемщиков. Доступ к этим данным имеет важное значение для функционирования рынка кредитования, и нет альтернативного легального источника такой информации.

Преимущество одной организации

По условиям законной работы основными потребителями таких сведений являются госструктуры и несколько кредитных бюро. Однако в 2020 году бывший президент «ЦРТР» заключил с руководителем «Первого кредитного бюро» незаконное соглашение, которое обеспечивало последнему преимущество в распределении прибыли от услуг.

Вместо стандартных 30 % дохода, которые получали участники рынка, «Первое кредитное бюро» стало получать до 35 % прибыли. Это привело к уменьшению доли других законных получателей данных и прямому снижению собственных доходов ЦРТР.

Манипуляции с информационными каналами

Следствие установило, что посредством сговора руководители двух организаций изменили каналы обмена информацией между ЦРТР и частной компанией. Для «Первого кредитного бюро» был настроен сервис, который позволял обрабатывать запросы без задержек, а для других пользователей данные намеренно задерживались.

Такие противоправные действия привели к получению дополнительного конкурентного преимущества «Первым кредитным бюро» и уменьшению доли прибыли государственному оператору.

Финансовый ущерб и аресты

По предварительным данным, в результате указанной схемы государству был причинён ущерб на сумму более двух миллиардов тенге.

В июне 2025 года выяснилось, что бывшие руководители компании передали вознаграждение в размере 75 000 долларов США действующему президенту ЦРТР за сохранение условий незаконной сделки.
По решению суда фигуранты уголовного дела задержаны, а на их движимое и недвижимое имущество, а также ценные бумаги наложен арест общей стоимостью более одного миллиарда тенге.

Материалы уголовного дела переданы сторонам для ознакомления. Дополнительная информация в интересах следствия не разглашается.

4
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь