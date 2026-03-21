Президент поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

«Поздравляю всех с великим праздником Наурыз мейрамы.

Наурыз – это время духовного очищения и обновления. Понятие чистоты имеет всеобъемлющий смысл. Прежде всего, она означает чистоту помыслов, чистоту сознания и намерений.

Два года назад мы запустили общенациональную акцию «Таза Қазақстан». Этот масштабный проект получил широкую всенародную поддержку, особенно среди молодежи. Осознанность и чистота помыслов наших граждан подтверждаются реальными делами. Такие черты, как аккуратность, пунктуальность и самодисциплина становятся неотъемлемыми качествами нашей нации.

В целом, инициатива «Таза Қазақстан» – не просто очередная разовая кампания или агитация, это незыблемая идеология нашего государства. Поэтому данная благородная миссия должна стать для нас постоянным делом, неотъемлемой частью облика нашей нации. В праздник Наурыз особенно важно широко разъяснять суть философии Чистоты.

Как вам известно, Казахстан вступил в эпоху коренных преобразований. Мы вместе, как единая нация, успешно осуществляем конституционную реформу, которая имеет особое историческое значение. Убежден, что ее влияние на развитие страны будет исключительно важным.

Новая Конституция принята, прежде всего, во благо подрастающего поколения, можно сказать, что этот документ ориентирован на молодежь. Только поколение, которое искренне радеет за свою страну, сможет внести неоценимый вклад в процветание Казахстана. Будущее государства – в руках патриотичной, созидательной и ответственной молодежи. В этом нет никакого сомнения.

Несмотря на любые преграды и трудности, мы обязаны уверенно двигаться только вперед. Историческая судьба нашего народа – в наших руках.

У нас нет другой Родины, кроме Казахстана. Откровенно говоря, развитие и подъем Казахстана не нужны никому, кроме нас самих. Поэтому нынешнее поколение должно прилагать все усилия во имя светлого будущего нашей Родины.

Сплотившись как единая нация, мы, безусловно, одержим победу в этом великом историческом походе. Это наша важнейшая задача, наша миссия.

Верю, что в этот исторический момент, когда оживает природа и обновляется страна, каждое пожелание обретает особую силу. Поэтому, прежде всего, пусть на нашей земле царят мир и благополучие.

Пусть будет вечной наша священная Родина – Республика Казахстан!

Пусть верховенство нашей Конституции будет нерушимым!

Пусть наш флаг развевается высоко!

Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын!»