21.03.2026, 15:05

В Казахстане учредят новую государственную награду

Новости Казахстана 0 573

В Казахстане в ближайшее время появится новая государственная награда — орден Ходжи Ахмеда Яссауи. Об этом 21 марта 2026 года заявил Президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления перед общественностью Туркестанской области. Новую награду планируют вручать известным отечественным и зарубежным ученым, государственным и общественным деятелям, сообщает Lada.kz,  со ссылкой на Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о предстоящем введении новой государственной награды. Речь идет об ордене Ходжи Ахмеда Яссауи, который, как отметил глава государства, в ближайшее время будет включен в перечень государственных наград страны.

О планах подписать соответствующий указ Президент рассказал 21 марта 2026 года во время встречи с общественностью Туркестанской области. По его словам, новая награда будет иметь высокий статус и займет особое место в государственной наградной системе Казахстана.

Кого будут награждать

Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, орден Ходжи Ахмеда Яссауи будет присуждаться известным отечественным и зарубежным ученым, а также государственным и общественным деятелям. Таким образом, награда получит не только национальное, но и международное значение.

Инициатива связана с необходимостью более широкого продвижения исторического и культурного наследия, а также укрепления национальной идентичности. В выступлении глава государства отдельно подчеркнул значение личности Ходжи Ахмеда Яссауи для истории и культуры страны.

Что сказал Президент

"В Основном законе четко прописано, что граждане Республики Казахстан обязаны заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, а также беречь памятники истории и культуры. Считаю, что для жителей Туркестана, где сосредоточено немало исторических объектов эта новая конституционная норма имеет особое значение. Национальная идентичность и самобытная культура – это тот фундамент, без которого невозможно построить прогрессивное государство.

Сплотившись как единый народ, руководствуясь новой Конституцией, мы должны продолжить работу по укреплению нашей государственности. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поднять еще один важный вопрос. На одном из заседаний Национального курултая я говорил о знаменитом Ходже Ахмеде Яссауи".

Глава государства также отметил, что казахстанцы должны воспринимать всемирно известного мыслителя прежде всего как выдающегося представителя казахского народа.

"Нам необходимо широко популяризировать его наследие во всех уголках мира, особенно в крупных странах, но, прежде всего, нам нужно познакомить с его творчеством наших соотечественников. Необходимо посвятить этой исторической личности высококачественные книги и фильмы, а также организовать во всех регионах чтения, посвященные уникальному интеллектуальному наследию Ходжи Ахмеда Яссауи".

Акцент на культурном наследии

Выступление Президента было посвящено не только вопросам наградной политики, но и более широкому смыслу сохранения исторического наследия. Касым-Жомарт Токаев связал учреждение нового ордена с задачей укрепления государственности, культуры и общественного самосознания.

По словам главы государства, национальная идентичность и самобытная культура являются фундаментом, без которого невозможно построить прогрессивное государство. В этом контексте учреждение ордена, названного в честь Ходжи Ахмеда Яссауи, становится не просто символическим шагом, а частью государственной политики по популяризации исторических фигур и духовных ценностей.

Особый статус будущего ордена

Президент отдельно подчеркнул, что орден Ходжи Ахмеда Яссауи должен обладать высоким статусом. Это указывает на то, что новая награда будет рассматриваться как значимая форма государственного признания заслуг в сфере науки, общественной деятельности и сохранения культурного наследия.

Таким образом, в Казахстане может появиться еще один важный элемент системы государственных наград, связанный с именем одного из самых известных духовных и исторических деятелей тюркского мира.

