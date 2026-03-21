Токаев озвучил пять законов, которые изменят Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил стратегический пакет законов, который должен окончательно закрепить переход к новой модели государственного управления. В центре внимания — пять ключевых конституционных актов, которые формируют основу будущего правового государства, сообщает Lada.kz.

Пять законов — фундамент нового Казахстана

По словам президента, эти законы станут краеугольными камнями реформ:

Закон о Президенте — уточняет полномочия и ответственность главы государства, создавая прозрачные механизмы контроля и отчетности.

Закон о Курултае — исторический институт возвращается в современном цифровом формате, что позволит гражданам участвовать в обсуждении и формировании ключевых решений.

Закон о Халық Кеңесі — формирует реальные механизмы народовластия и усиление роли общественных советов в принятии государственных решений.

Закон о статусе столицы — определяет новые правила управления и жизни в Астане, усиливая стратегическую роль города в экономике и культуре страны.

Закон об административном устройстве — пересматривает границы и полномочия регионов, делая систему управления более эффективной и соответствующей современным вызовам.

Исторический контекст и наследие Великой степи

Президент Токаев провел историческую параллель: ровно 300 лет назад Курултай в Ордабасы объединил народ в критический момент для страны. Сегодня обновленный Основной закон возвращает этот институт, позволяя создать «прогрессивную модель народовластия», где голос каждого гражданина имеет значение.

«Перед нами стоят сложные цели, но благодаря упорному труду мы их достигнем. В этом не должно быть никаких сомнений», — подчеркнул глава государства, отмечая, что наследие предков служит ориентиром для современного правового строительства.

Масштабные изменения в законодательстве

Пакет из пяти ключевых законов — лишь вершина айсберга. Реформы затрагивают еще восемь конституционных законов и более 60 обычных законов и кодексов. По сути, это полная «перепрошивка» казахстанского законодательства под современные реалии: повышение роли общественных институтов, упрощение процедур принятия решений и усиление контроля за исполнением законов.

Для граждан это значит…

Для простых казахстанцев изменения откроют новые возможности для участия в управлении страной. Усиление влияния Курултая и Халық Кеңесі позволит напрямую влиять на решения, которые принимаются в центре, а пересмотр административного устройства сделает взаимодействие с государственными органами более прозрачным и эффективным.

Президент ясно дал понять: эпоха декоративных изменений закончилась. Начинается глубокая юридическая трансформация, которая может изменить привычные основы власти и управления в Казахстане.