18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.33
557.57
5.74
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.03.2026, 17:03

Парламент рассмотрит закон о территориальном устройстве после реформы Конституции

Новости Казахстана 0 555

В Казахстане в ближайшее время планируется принять новый Конституционный закон «Об административно‑территориальном устройстве страны». Он должен заменить действующий закон 1993 года с учетом положений новой Конституции, принятой на референдуме 15 марта 2026 года. Основная цель документа — обновить правовые нормы, касающиеся административно‑территориального деления и закрепить статус территорий на уровне Конституции, передаёт Lada.kz, со ссылкой на  КазТАГ.

Фото pixabay.com

В соответствии с новой редакцией Конституции Республики Казахстан, административно‑территориальное устройство страны должно определяться именно Конституционным законом. Ранее эта сфера регулировалась законом от 1993 года, который не учитывает современных реалий, таких как цифровизация, урбанизация и изменения в статусе населённых пунктов. Принятие нового закона призвано создать более устойчивую и чёткую правовую основу для территориального устройства государства.

Основные задачи документа

Проект Конституционного закона предусматривает определение ключевых понятий, связанных с административно‑территориальным делением страны: что считать административно‑территориальной единицей, населённым пунктом, границей территории, а также регламентировать статус таких единиц, как область, район, город республиканского, областного и районного значения, поселок, сельский округ и другие. Такое уточнение должно исключить произвольное изменение статуса территорий и повысить правовую устойчивость административной системы.

Контекст изменений после принятия Конституции

Новый Конституционный закон готовится в рамках реализации положений новой Конституции Республики Казахстан, которую граждане одобрили на республиканском референдуме 15 марта 2026 года. После этого парламенту предстоит принять несколько ключевых законов, в том числе проект об административно‑территориальном устройстве, а также внести изменения в более 60 действующих нормативных актов, чтобы привести законодательство в соответствие с обновлённым Основным законом страны.

Что изменится на практике

Ожидается, что новый закон позволит чётко зафиксировать правовые рамки статуса разных территорий и текущих административных единиц, в том числе алгоритмы определения границ и порядка изменения статуса населённых пунктов. Это актуально как для крупных городов, так и для сельских районов, поскольку правовой порядок должен отражать современные социально‑экономические условия и управленческие потребности.

Значение для госуправления

Принятие Конституционного закона об административно‑территориальном устройстве — важный этап укрепления правовой базы государственного управления в Казахстане. Он обеспечит прозрачность и предсказуемость в вопросах определения и изменения статуса территорий, а также создаст устойчивую основу для деятельности органов власти на местах. В целом это должно способствовать эффективному территориальному управлению и развитию регионов.

0
5
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь