Парламент рассмотрит закон о территориальном устройстве после реформы Конституции

В Казахстане в ближайшее время планируется принять новый Конституционный закон «Об административно‑территориальном устройстве страны». Он должен заменить действующий закон 1993 года с учетом положений новой Конституции, принятой на референдуме 15 марта 2026 года. Основная цель документа — обновить правовые нормы, касающиеся административно‑территориального деления и закрепить статус территорий на уровне Конституции, передаёт Lada.kz , со ссылкой на КазТАГ.

В соответствии с новой редакцией Конституции Республики Казахстан, административно‑территориальное устройство страны должно определяться именно Конституционным законом. Ранее эта сфера регулировалась законом от 1993 года, который не учитывает современных реалий, таких как цифровизация, урбанизация и изменения в статусе населённых пунктов. Принятие нового закона призвано создать более устойчивую и чёткую правовую основу для территориального устройства государства.

Основные задачи документа

Проект Конституционного закона предусматривает определение ключевых понятий, связанных с административно‑территориальным делением страны: что считать административно‑территориальной единицей, населённым пунктом, границей территории, а также регламентировать статус таких единиц, как область, район, город республиканского, областного и районного значения, поселок, сельский округ и другие. Такое уточнение должно исключить произвольное изменение статуса территорий и повысить правовую устойчивость административной системы.

Контекст изменений после принятия Конституции

Новый Конституционный закон готовится в рамках реализации положений новой Конституции Республики Казахстан, которую граждане одобрили на республиканском референдуме 15 марта 2026 года. После этого парламенту предстоит принять несколько ключевых законов, в том числе проект об административно‑территориальном устройстве, а также внести изменения в более 60 действующих нормативных актов, чтобы привести законодательство в соответствие с обновлённым Основным законом страны.

Что изменится на практике

Ожидается, что новый закон позволит чётко зафиксировать правовые рамки статуса разных территорий и текущих административных единиц, в том числе алгоритмы определения границ и порядка изменения статуса населённых пунктов. Это актуально как для крупных городов, так и для сельских районов, поскольку правовой порядок должен отражать современные социально‑экономические условия и управленческие потребности.

Значение для госуправления

Принятие Конституционного закона об административно‑территориальном устройстве — важный этап укрепления правовой базы государственного управления в Казахстане. Он обеспечит прозрачность и предсказуемость в вопросах определения и изменения статуса территорий, а также создаст устойчивую основу для деятельности органов власти на местах. В целом это должно способствовать эффективному территориальному управлению и развитию регионов.