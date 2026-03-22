18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.33
557.57
5.74
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.03.2026, 20:18

Наурыз как символ дружбы: мировые лидеры обратились к Токаеву

Новости Казахстана

На имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и международных организаций, передаёт Lada.kz  со ссылкой на t.me/aqorda.

Фото Акорды
Фото Акорды

Как пишет Акорда, президент России Владимир Путин в своем поздравлении подчеркнул высокий уровень взаимодействия между двумя странами.

"Отношения между Россией и Казахстаном носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Уверен, что эти отношения будут и впредь плодотворно развиваться на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Евразийском пространстве", – сказано в телеграмме.

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил главу нашего государства и всех казахстанцев с праздником Наурыз, а также пожелал президенту Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья и успехов в работе.

"В прошлом году я дважды встречался с вами, и мы достигли важных договоренностей по развитию двусторонних отношений и сотрудничества в различных областях, что продвинуло вечное всестороннее стратегическое партнерство Китая и Казахстана на новый этап ускоренного развития. Я готов совместно с вами прилагать усилия для углубления взаимного политического доверия, укрепления всестороннего сотрудничества и продвижения строительства китайско-казахстанского сообщества единой судьбы к дальнейшему углублению и практической реализации", – написал лидер Китая.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев считает, что древний праздник служит укреплению отношений между двумя странами и по праву занимает особое место в сердцах узбекского и казахского народов.

"Убежден, что благодаря активизации нашего диалога на высшем уровне и совместным усилиям отношения стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Казахстаном, основанные на взаимном уважении и поддержке, будут и впредь последовательно выходить на качественно новый уровень", – говорится в телеграмме.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров пожелал Касым-Жомарту Токаеву успехов в государственной деятельности, а братскому народу Казахстана – мира и развития.

"Пусть этот весенний праздник, олицетворяющий величие нашей культуры и вобравший в себя лучшие традиции, и впредь укрепляет дружбу наших народов и приносит благополучие", – отмечается в телеграмме.

Свои теплые пожелания главе нашего государства и братскому народу Казахстана направил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

"Уверен, что таджикско-казахстанские отношения дружбы, стратегического партнерства и союзничества в духе лучших традиций этого древнего праздника будут и впредь развиваться и укрепляться, еще больше обогащаясь новым практическим содержанием во благо наших народов", – написал глава Таджикистана.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил наилучшие пожелания по случаю Наурыза.

"Этот светлый праздник, признанный как неотъемлемая часть богатого культурного наследия всего человечества, заключая в себе высокие гуманистические идеалы, имеет особое значение в укреплении дружбы и единства между народами. Пусть этот замечательный праздник будет ознаменован счастьем, радостью и новыми успехами для вас и народа вашей страны", – отметил Сердар Бердымухамедов.

Главу государства Касым-Жомарта Токаева также поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Ирана Масуд Пезешкиан, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь