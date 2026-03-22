22.03.2026, 08:57

Военные из Алматинской области прибыли в Северный Казахстан для помощи при угрозе паводка

Новости Казахстана 0 571

В связи с сохраняющейся угрозой сильного паводка в Северо‑Казахстанскую область прибыли военные из Алматинской области для усиления профилактических мер. Группа из 100 военнослужащих будет задействована в работах по уборке снега, прочистке арыков и укреплению защитных дамб. В регионе уже действуют оперативные штабы и привезено более 80 единиц техники для противодействия возможным подтоплениям, передаёт Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com

В утренние часы 22 марта 2026 года на территории Северо‑Казахстанской области прибыли военнослужащие из Алматинской области в связи с сохраняющейся угрозой сильного паводка. Цель их переброски — оказание содействия в профилактических и аварийно‑спасательных работах, направленных на снижение возможных рисков подтоплений и разрушений.

По информации штаба, сформированного в Петропавловске, группа из ста солдат будет выполнять ряд важных задач. Среди них — вывоз снега из населённых пунктов, очистка арычной системы для улучшения водоотведения и укрепление защитных дамб вдоль потенциально опасных участков.

В Северо‑Казахстанской области действует специальный оперативный штаб, и все службы работают в круглосуточном режиме, чтобы своевременно реагировать на изменения ситуации, сообщили в репортаже.

Кроме того, в регион уже направлена крупная группа оперативного реагирования численностью до двух тысяч человек. Под контроль властей взяты 112 населённых пунктов, где проживают более семи тысяч человек. Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций доставлено более 80 единиц различной техники, включая плавсредства и мотопомпы для перекачки воды.

Командир батальона воинской части Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана Жаслан Хамитов отметил, что военнослужащие разбиты на участки по 50 человек. Первый участок охватывает район Заречного, второй — район Бескуля.

По предварительным данным, пять регионов Казахстана остаются в зоне повышенного риска паводков. 20 марта вице‑премьер Канат Бозумбаев на правительственном совещании сообщил, что в разных областях страны противопаводковые меры организуются с учётом местных условий и опасностей, с которыми сталкиваются населённые пункты.

