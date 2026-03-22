Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
22.03.2026, 14:11

Громкое заявление тренера Уразбахтина о состоянии футбола в Казахстане

Главный тренер алматинского футбольного клуба "Кайрат" Рафаэль Уразбахтин сделал резкое заявление, выразив обеспокоенность состоянием инфраструктуры в Казахстанской премьер-лиге (КПЛ) и влиянием этого на качество матчей нового сезона. По словам тренера, проблемы с полями не только мешают демонстрировать высокий уровень футбола, но и буквально «убивают игру» в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Фото: kazfootball.kz

Спорные выездные матчи в Алматы

В стартовой части сезона КПЛ-2026 «Кайрат» провел три матча. Две из этих встреч формально считались выездными, однако проходили на резервном стадионе «Хан-Тенгри» в Алматы. Команда сначала одержала минимальную победу над усть-каменогорским «Алтаем» со счетом 1:0, а затем разошлась миром с талдыкорганским «Жетысу» (0:0).

Уразбахтин отметил, что качество газона «Хан-Тенгри» оставляет желать лучшего и не соответствует стандартам, необходимым для профессиональных соревнований. По его мнению, на таком поле «легче разрушать игру, чем показывать хороший футбол».

Желание провести матч на Центральном стадионе

Тренер подчеркнул, что «Кайрат» был готов взять на себя все расходы по аренде Центрального стадиона, чтобы матч с «Жетысу» прошел на подходящей площадке. Однако предложение было отклонено, что, по мнению Уразбахтина, говорит о целенаправленном отношении к команде.

«Честно, мне стыдно за проведение матчей на таких полях. Ладно, хотя бы полили бы газон. В судейской сказали, что сделают это. Но мы вторую игру здесь проводим, и поле целенаправленно не поливают», — заявил тренер. Он добавил, что такая практика отражает неуважение к игре и препятствует развитию футбола в стране.

Домашний матч и турнирное положение

Единственная домашняя игра «Кайрата» в этом сезоне завершилась победой над «Актобе» со счетом 1:0. Сейчас алматинский клуб с семью очками делит место в верхней части турнирной таблицы с «Астаной», шымкентским «Ордабасы» и кокшетауским «Окжетпесом».

Несмотря на положительный результат в таблице, Уразбахтин настаивает на том, что проблемы с инфраструктурой способны нивелировать достижения команды и подрывают репутацию казахстанского футбола на международной арене.

Вызов для всей лиги

Заявление тренера «Кайрата» поднимает важный вопрос: насколько готова казахстанская премьер-лига к проведению матчей на должном уровне, и что необходимо сделать для развития футбола в стране. Состояние полей, по мнению специалистов и самих участников, становится не только проблемой отдельных клубов, но и общим вызовом для всей лиги, которая стремится к профессиональному росту и признанию на международной арене.

Рафаэль Уразбахтин прямо заявил, что текущие условия «убивают футбол», и призвал все стороны — клубы, судейство и руководство лиги — искать решения для улучшения инфраструктуры, чтобы казахстанский футбол развивался, а не терял качество из-за элементарных организационных недочетов.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь