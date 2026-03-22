Три «ловушки», которые усложнили жизнь казахстанским предпринимателям

Малый и средний бизнес (МСБ) в Казахстане столкнулся с усилением административного и налогового давления. В НПП "Атамекен" выделили три ключевых изменения, которые наиболее ощутимо ударили по предпринимателям и формируют новые вызовы для экономики страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

НДС больше не по выбору

Одним из значимых изменений стала отмена возможности добровольного снятия с учета по НДС. До 2026 года предприниматели могли не платить налог, если их годовой оборот не достигал установленного порога. Теперь компаниям приходится оставаться плательщиками независимо от оборота.

Как отмечают эксперты "Атамекена", это нововведение увеличивает как налоговую, так и административную нагрузку на малый бизнес. Дополнительно усложняет ситуацию невозможность применения специальных налоговых режимов (СНР). В итоге расходы компаний на взаимодействие с налоговыми органами растут, а эффективность фискальных сборов остается низкой.

ФОТ давит на предпринимателей

Рост налоговой нагрузки ощущается и через фонд оплаты труда (ФОТ), который занимает значительную часть расходов компаний и себестоимости продукции. В Национальной палате предпринимателей отмечают, что нормативного акта, регламентирующего состав ФОТ, до сих пор не существует.

Сейчас совокупная нагрузка на фонд оплаты труда для компаний на общеустановленном режиме превышает 40% от зарплаты, что, по мнению экспертов, стимулирует неформальную занятость и уклонение от платежей.

Опрос 1 855 предпринимателей показал, что более 90% выступают за пересмотр налогообложения ФОТ. При этом свыше 70% считают, что максимальная налоговая нагрузка не должна превышать 20%. Более половины респондентов уверены, что снижение этой нагрузки позволит сократить объем нелегальных зарплат и подтолкнет работодателей к найму новых сотрудников.

Отдельно в НПП отметили сложности с единым платежом (ЕП), введенным в 2023 году для МСБ на спецрежимах. Несмотря на то, что он не является обязательным, сменить режим можно только после окончания отчетного периода. Ставка по ЕП будет увеличена с 24,8% в 2026 году до 26,3% к 2028 году, при этом платеж нельзя применять к доходам работников-нерезидентов, а индивидуальные предприниматели не могут платить его за себя.

Цифровизация стала источником проблем

Еще одним серьезным вызовом для предпринимателей стали сбои в информационных системах налоговых органов. С 2026 года компании сталкиваются с регулярными техническими неполадками: сервисы часто недоступны, что создает риски несвоевременной сдачи отчетности, невозможности выписать электронные счета-фактуры и провести расчеты.

Эксперты отмечают, что цифровизация налогового администрирования значительно упростила взаимодействие бизнеса и государства, но при расширении функционала особое значение приобретает надежность и своевременная модернизация систем. От устойчивости цифровой инфраструктуры напрямую зависит деловой климат и уровень доверия предпринимателей к налоговой системе.