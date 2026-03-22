Казахстанцам разрешили следить за каждым тенге в системе ОСМС: подробности

Система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в Казахстане, долгое время остававшаяся непрозрачной и загадочной для рядовых граждан, наконец обретает открытость. Новый совместный приказ профильных министерств запускает пилотный проект, который делает движение средств в медицине максимально прозрачным и понятным для каждого налогоплательщика, сравнимо с тем уровнем прозрачности, который сегодня обеспечивает ЕНПФ, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

inform.kz

Личный кабинет — теперь цифры видны каждому

Для казахстанцев главное новшество заключается в появлении полноценного цифрового контроля за собственными деньгами. Каждый застрахованный сможет в режиме реального времени проверять не только статус «застрахован», но и детализированную историю всех платежей. Система позволит видеть конкретные суммы отчислений и, что особенно важно, отслеживать, на какие медицинские услуги были потрачены средства. Теперь деньги перестают быть «в неизвестности» — каждый шаг финансовых потоков под строгим контролем пользователя.

Цифровой полис: личный трекер расходов

Ключевым инструментом прозрачности станет государственный реестр цифровых страховых полисов. Этот инструмент объединит данные о пациенте, оказанных ему услугах и фактически выплаченных за них средствах. Цифровой полис превратится в персональный трекер, исключающий возможность оплаты виртуальных или фиктивных приемов. Если медицинская организация попытается выставить счет за услугу, которой не было, система автоматически блокирует такую оплату через казначейство. Таким образом, весь процесс — от подтверждения посещения врача до перечисления средств клинике — становится полностью оцифрованным и прозрачным.

Доступность информации — мгновенный отчет за несколько минут

Получить полную информацию о собственном участии в системе ОСМС теперь будет так же просто, как проверить баланс банковской карты. Вся информация будет доступна через портал электронного правительства и специализированные веб-сервисы. Время ожидания отчета не превысит пятнадцати минут. Граждане смогут видеть всю картину: сколько накопилось взносов за все годы, какие суммы перечислил работодатель, и каким образом фонд использовал эти ресурсы для оплаты медицинских услуг.

Прозрачность как новый стандарт доверия

Появление цифрового контроля и цифрового полиса меняет сам принцип взаимодействия граждан с системой здравоохранения. Деньги становятся видимыми, услуги — проверяемыми, а доверие к системе — подкрепленным конкретными цифрами. ОСМС перестает быть «черным ящиком» и превращается в прозрачную платформу, где каждый казахстанец сможет точно понимать, за что он платит и как его средства используются.