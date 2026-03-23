«Европейский монстр» ворвался на улицы Атырау: Lamborghini Huracan удивил горожан на Наурыз

Атырау стал местом необычного события в рамках празднования Наурыза. Помимо традиционных концертов, ярких выступлений и угощений, горожане смогли увидеть настоящий суперкар — Lamborghini Huracan, доставленный прямо из Европы. Автомобиль стал одной из главных сенсаций праздника и привлек внимание жителей и гостей города всех возрастов, сообщает Lada.kz со ссылкой на atpress.kz .

Lamborghini Huracan: чемпион мира на вашем горизонте

Суперкар принадлежит казахстанской команде ARTLine Kazakhstan — действующим чемпионам мира престижной серии Lamborghini Super Trofeo World Finals-2025. Победу в мировом финале, который проходил на знаменитой итальянской трассе Мизано, завоевал экипаж в составе Шоты Абхазавы и Егора Оруджева. Именно этот болид, ставший символом победы и спортивного мастерства, оказался в Атырау специально для праздничного шоу.

Символ скорости и мастерства на площади Исатая и Махамбета

Для жителей города это была не просто демонстрация роскошного автомобиля. Lamborghini Huracan стал настоящим символом амбиций и достижений казахстанской команды на международной арене. Горожане могли не только увидеть изысканный дизайн и мощь автомобиля, но и ощутить атмосферу мирового автоспорта, буквально перенесенного в центр Атырау.

Праздник Наурыза обрел новый уровень впечатлений

В этом году празднование Наурыза вышло за рамки традиционного формата. Концертная программа, национальные угощения и народные гуляния гармонично соседствовали с демонстрацией одного из самых узнаваемых суперкаров мира. Присутствие Lamborghini Huracan стало ярким акцентом, подчеркивающим современность, амбициозность и международные достижения Казахстана.