НАСА сообщило о неисправности на корабле «Прогресс МС-33» после запуска с Байконура

Космическая миссия, стартовавшая с казахстанского космодрома Байконур, оказалась под угрозой из-за технической неполадки, но, несмотря на это, беспилотный грузовой корабль Прогресс М-94 продолжает свой путь к Международной космической станции (МКС), сообщает Lada.kz со ссылкой на NASA.
Запуск ракеты Союз, выведшей "Прогресс" на орбиту, состоялся в 7:59 по восточному времени США (16:59 по времени Байконура). Несмотря на успешное отделение и выход на орбиту, специалисты NASA отметили, что одна из двух автоматических антенн стыковочной системы KURS не раскрылась, как планировалось.
Согласно данным NASA, остальные бортовые системы функционируют без сбоев. Плановая стыковка с МКС запланирована на 9:34 24 марта по модулю Поиск, и "Прогресс" продолжает свой путь по рассчитанной траектории.
Если автоматическая антенна не раскроется, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков проведет стыковку вручную с помощью системы TORU (Телеруководимая система сближения). Этот пульт управления находится в сервисном модуле Звезда и предназначен для резервной навигации, заменяя KURS в чрезвычайных ситуациях.
Роскосмос продолжает работу над устранением неполадки с антенным оборудованием, чтобы обеспечить нормальную работу всех систем корабля.
"Прогресс М-94" доставляет на орбиту около трех тонн полезного груза, включая продовольствие, топливо и другие материалы для экипажа станции. Эта миссия является ключевой для поддержания жизнедеятельности МКС и обеспечения выполнения плановых научных экспериментов.
Несмотря на тревожный сигнал с антенны, космическая операция демонстрирует высокий уровень подготовки и наличие резервных систем, способных обеспечить успешную стыковку в любых условиях.
