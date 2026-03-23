НАСА сообщило о неисправности на корабле «Прогресс МС-33» после запуска с Байконура

Космическая миссия, стартовавшая с казахстанского космодрома Байконур, оказалась под угрозой из-за технической неполадки, но, несмотря на это, беспилотный грузовой корабль Прогресс М-94 продолжает свой путь к Международной космической станции (МКС), сообщает Lada.kz со ссылкой на NASA .

Фото: nasa

Запуск ракеты Союз, выведшей "Прогресс" на орбиту, состоялся в 7:59 по восточному времени США (16:59 по времени Байконура). Несмотря на успешное отделение и выход на орбиту, специалисты NASA отметили, что одна из двух автоматических антенн стыковочной системы KURS не раскрылась, как планировалось.

Все остальные системы работают штатно

Согласно данным NASA, остальные бортовые системы функционируют без сбоев. Плановая стыковка с МКС запланирована на 9:34 24 марта по модулю Поиск, и "Прогресс" продолжает свой путь по рассчитанной траектории.

Резервный план: ручное управление

Если автоматическая антенна не раскроется, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков проведет стыковку вручную с помощью системы TORU (Телеруководимая система сближения). Этот пульт управления находится в сервисном модуле Звезда и предназначен для резервной навигации, заменяя KURS в чрезвычайных ситуациях.

Роскосмос продолжает работу над устранением неполадки с антенным оборудованием, чтобы обеспечить нормальную работу всех систем корабля.

Груз для экипажа и важность миссии

"Прогресс М-94" доставляет на орбиту около трех тонн полезного груза, включая продовольствие, топливо и другие материалы для экипажа станции. Эта миссия является ключевой для поддержания жизнедеятельности МКС и обеспечения выполнения плановых научных экспериментов.

Несмотря на тревожный сигнал с антенны, космическая операция демонстрирует высокий уровень подготовки и наличие резервных систем, способных обеспечить успешную стыковку в любых условиях.