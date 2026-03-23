Токаев обратился к нации

Касым-Жомарт Токаев обратился к гражданам Казахстана по случаю Тазару күні — особого дня в рамках декады Наурызнама. В своем обращении президент не только поздравил соотечественников с праздником, но и сделал акцент на масштабной экологической повестке, которая, по его словам, должна стать частью повседневной культуры общества. Глава государства подчеркнул, что именно в этот день по всей стране стартовала крупная экологическая акция, открывающая новый этап реализации общенационального проекта «Таза Қазақстан», сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Уважаемые соотечественники!



В рамках «Тазару күні» по всей стране начата масштабная экологическая акция, она открывает новый этап в реализации общенационального проекта «Таза Қазақстан».

Это особый день в праздновании декады Наурызнама. Обновление нашего общества стало частью обновления самой природы. Такое временное совпадение не может не вдохновлять всех нас на самоотверженный труд на благо нашей Родины.

Повсеместно начинается реализация инициативы «Мөлдір бұлақ». В рамках данного проекта мы расчистим природные родники, прибрежные зоны и водоемы. Продолжится массовая посадка деревьев, уборка дворов, парков и скверов.

В Новой Народной Конституции, принятой в дни празднования Наурыза, одним из базовых принципов нашего мировоззрения сформулировано бережное отношение граждан нашей страны к природе.

Нет сомнений в том, что Новая Народная Конституция станет ядром общественной консолидации, нравственным и правовым ориентиром, незыблемой основой нашей Независимости.

Конституция сформирует в обществе такие важнейшие мировоззренческие и поведенческие принципы, как единство, созидательный и ответственный патриотизм и, конечно, «Таза Қазақстан».

Суть идеологической концепции «Таза Қазақстан» – это не только чистота наших улиц, дворов и быта, но и чистота наших помыслов, направленных на достижение благополучия для граждан Казахстана.



Поздравляю всех соотечественников с «Тазару күні»!



Все больше наших граждан выбирают экологический стиль поведения, рациональное потребление ресурсов, и это залог светлого будущего.

В этой связи призываю всех казахстанцев принять участие в эстафете чистоты и порядка.

Уверен, общими усилиями мы добьемся новых высот в развитии нашей страны, сможем построить Справедливый, Чистый, Прогрессивный Казахстан.



Желаю всем счастья и благополучия!

Экологическая акция открывает новый этап проекта «Таза Қазақстан»

В обращении президента особое внимание было уделено тому, что в Казахстане начинается новый этап экологической кампании. Она проходит в рамках проекта «Таза Қазақстан», который в последние годы стал одной из заметных общественных инициатив, связанных с вопросами экологии, благоустройства и формирования культуры бережного отношения к окружающей среде.

По словам Токаева, по всей стране уже стартовали мероприятия, которые должны охватить различные регионы и населенные пункты. Глава государства фактически обозначил экологическую повестку как важную часть государственной и общественной работы. В центре внимания — не разовая акция, а последовательное продвижение идеи чистоты, порядка и ответственности за окружающее пространство.

Президент также подчеркнул, что участие граждан в подобных инициативах имеет не только практическое, но и символическое значение. По сути, экологическая акция в Тазару күні подается как часть более широкой модели общественного поведения, основанной на ответственности, дисциплине и уважении к родной земле.

Инициатива «Мөлдір бұлақ» охватит родники, водоемы и прибрежные зоны

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на реализации инициативы «Мөлдір бұлақ». Как следует из его слов, этот проект предусматривает конкретную работу по очистке и благоустройству природных территорий. В частности, речь идет о расчистке природных родников, приведении в порядок прибрежных зон и водоемов.

Таким образом, акцент сделан не только на городских пространствах, но и на природной среде, которая требует постоянного внимания. Кроме того, президент сообщил, что в стране продолжится массовая посадка деревьев, а также уборка дворов, парков и скверов. Эти меры, по сути, формируют комплексный экологический подход, который должен сочетать заботу о городской инфраструктуре и охрану природных ресурсов.

Судя по обращению, экологические инициативы в Казахстане намерены развивать сразу по нескольким направлениям. Это и благоустройство общественных пространств, и восстановление природных объектов, и вовлечение населения в практические действия. Такой подход позволяет расширить значение акции, сделав ее не формальной кампанией, а частью общего общественного курса.

Токаев связал экологию с ценностями новой Конституции

В своем выступлении президент вывел тему экологии за рамки хозяйственных и коммунальных вопросов. Он напомнил, что в новой Народной Конституции, принятой в дни празднования Наурыза, бережное отношение к природе закреплено как один из базовых принципов мировоззрения граждан страны.

Этим заявлением Токаев фактически связал экологическую повестку с системой фундаментальных общественных ценностей. По его словам, новая Конституция должна стать ядром общественной консолидации, нравственным и правовым ориентиром, а также прочной основой независимости Казахстана. В этой логике забота о природе рассматривается уже не просто как полезная привычка, а как часть гражданской ответственности и важный элемент национального развития.

Президент также отметил, что Конституция будет формировать в обществе такие принципы, как единство, созидательный и ответственный патриотизм. В этот же ряд он поставил и концепцию «Таза Қазақстан». Таким образом, идея чистоты и порядка в интерпретации главы государства получает не бытовое, а идеологическое и общественное измерение.

«Таза Қазақстан» — это не только про улицы, но и про мышление

Одним из ключевых тезисов обращения стало расширенное понимание концепции «Таза Қазақстан». Токаев подчеркнул, что ее суть заключается не только в чистоте улиц, дворов и повседневного быта. По его словам, речь идет также о чистоте помыслов, которые должны быть направлены на достижение благополучия для граждан Казахстана.

Этот акцент показывает, что власти стремятся наполнить экологическую кампанию более глубоким содержанием. В таком подходе чистота становится не только физической категорией, связанной с уборкой или благоустройством, но и нравственной установкой. По сути, президент предложил воспринимать «Таза Қазақстан» как модель поведения, в которой внешнее благоустройство тесно связано с внутренней ответственностью общества.

Подобная риторика делает обращение шире обычного праздничного поздравления. Оно превращается в политико-общественный сигнал о том, что экологическая повестка в стране будет развиваться как часть общей идеологии порядка, созидания и дисциплины.

Президент призвал граждан подключиться к «эстафете чистоты»

В завершение обращения Касым-Жомарт Токаев отметил, что в стране становится все больше граждан, выбирающих экологичный стиль поведения и рациональное потребление ресурсов. По его словам, это свидетельствует о постепенном укреплении новой общественной культуры, в которой вопросы окружающей среды перестают быть второстепенными.

На этом фоне президент призвал всех казахстанцев принять участие в «эстафете чистоты и порядка». Этот призыв стал центральным практическим посылом обращения. Глава государства выразил уверенность в том, что только совместными усилиями страна сможет добиться новых высот в своем развитии и построить справедливый, чистый и прогрессивный Казахстан.

Таким образом, обращение Токаева по случаю Тазару күні оказалось не просто праздничным поздравлением, а программным высказыванием о роли экологии, общественной солидарности и гражданской ответственности. Через темы Наурыза, обновления природы и заботы о чистоте президент обозначил более широкий образ будущего, в котором порядок, бережное отношение к окружающей среде и единство общества должны стать важными опорами развития страны.