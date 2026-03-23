Миллион казахстанцев на пределе выживания

В Казахстане растет число людей, живущих за чертой бедности, показывают свежие данные Бюро национальной статистики. Уже почти миллион казахстанцев вынуждены выживать на суммы, существенно ниже прожиточного минимума, и их количество продолжает увеличиваться, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Прожиточный минимум и рост малообеспеченного населения

По итогам IV квартала 2025 года 988,2 тысячи казахстанцев, или 4,8% населения страны, жили на доход ниже официального прожиточного минимума, который составляет 58,8 тысячи тенге в месяц. За год доля малообеспеченных увеличилась на 2%, что демонстрирует тревожную тенденцию.

Наибольший уровень бедности традиционно зафиксирован в Туркестанской области – 180,1 тысячи человек, или 8,4% населения региона, с небольшим ростом на 0,1%.

Регионы с наибольшей и наименьшей бедностью

После Туркестана в рейтинге бедности следуют Мангистауская область – 64,6 тысячи человек (7,9%, +1,8%), Абайская – 43,8 тысячи (7,4%, снижение на 3,9%) и Жетісу – 48,4 тысячи (7%, рост на 6,5%).

Наименьший процент малообеспеченных наблюдается в столице: в Астане таких людей 41,9 тысячи, что составляет всего 2,6% населения. Однако рост здесь оказался впечатляющим – сразу на 30,8% по сравнению с прошлым годом.

В Карагандинской области доля бедного населения составила 3,1% – 35 тысяч человек (+27,7%), в Атырауской области также 3,1%, или 22,2 тысячи человек (+5,9%).

Реальные траты и разрыв между доходами и расходами

Средние расходы одного жителя страны в IV квартале 2025 года составили 114,4 тысячи тенге в месяц. Это означает, что почти миллион казахстанцев тратят на базовые нужды вдвое больше, чем зарабатывают, что подчеркивает остроту проблемы бедности.

Структура домашних хозяйств среди малообеспеченных

Статистика также показывает, что бедность особенно ощущается в больших семьях. В семьях из пяти и более человек проживает 843,2 тысячи малообеспеченных казахстанцев, что на 2,1% меньше, чем год назад.

В домохозяйствах из четырех человек – 95,1 тысячи (+2,9%), из трех человек – 29,5 тысячи (-19,3%), из двух – 19 тысяч (+47,6%), а одиноких малообеспеченных – 1,4 тысячи (+14,5%).

Критическая категория: доход ниже 32,5 тысячи тенге

Особое внимание вызывают 51,3 тысячи казахстанцев, чьи доходы не покрывают даже стоимость продовольственной корзины – менее 32,5 тысячи тенге в месяц. Их число за год выросло почти в два раза.

Распределение по регионам показывает концентрацию этой критической группы: в Карагандинской области – 14,2 тысячи, в Акмолинской – 7,6 тысячи, Костанайской – 2,9 тысячи, Мангистауской – 1,9 тысячи, Северо-Казахстанской – 865 человек. В Алматы зафиксировано более 5 тысяч человек с таким уровнем дохода.

В Туркестанской области число таких жителей выросло до 6,9 тысячи (+12,3%), в области Ұлытау – до 6,6 тысячи, что стало рекордным ростом в 17,4 раза. Напротив, в Шымкенте и Восточно-Казахстанской области наблюдалось снижение показателя – в 3,1 раза и 1,5 раза соответственно.

Вывод

Статистика показывает, что даже в относительно экономически развитых регионах Казахстана появляются семьи и отдельные граждане, чьи доходы едва покрывают минимальные потребности. Рост числа малообеспеченного населения, особенно тех, кто выживает на сумму ниже 32,5 тысячи тенге, свидетельствует о том, что экономическая уязвимость охватывает не только традиционно бедные области, но и города с высоким уровнем жизни.