Миллион казахстанцев на пределе выживания

В Казахстане растет число людей, живущих за чертой бедности, показывают свежие данные Бюро национальной статистики. Уже почти миллион казахстанцев вынуждены выживать на суммы, существенно ниже прожиточного минимума, и их количество продолжает увеличиваться, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По итогам IV квартала 2025 года 988,2 тысячи казахстанцев, или 4,8% населения страны, жили на доход ниже официального прожиточного минимума, который составляет 58,8 тысячи тенге в месяц. За год доля малообеспеченных увеличилась на 2%, что демонстрирует тревожную тенденцию.
Наибольший уровень бедности традиционно зафиксирован в Туркестанской области – 180,1 тысячи человек, или 8,4% населения региона, с небольшим ростом на 0,1%.
После Туркестана в рейтинге бедности следуют Мангистауская область – 64,6 тысячи человек (7,9%, +1,8%), Абайская – 43,8 тысячи (7,4%, снижение на 3,9%) и Жетісу – 48,4 тысячи (7%, рост на 6,5%).
Наименьший процент малообеспеченных наблюдается в столице: в Астане таких людей 41,9 тысячи, что составляет всего 2,6% населения. Однако рост здесь оказался впечатляющим – сразу на 30,8% по сравнению с прошлым годом.
В Карагандинской области доля бедного населения составила 3,1% – 35 тысяч человек (+27,7%), в Атырауской области также 3,1%, или 22,2 тысячи человек (+5,9%).
Средние расходы одного жителя страны в IV квартале 2025 года составили 114,4 тысячи тенге в месяц. Это означает, что почти миллион казахстанцев тратят на базовые нужды вдвое больше, чем зарабатывают, что подчеркивает остроту проблемы бедности.
Статистика также показывает, что бедность особенно ощущается в больших семьях. В семьях из пяти и более человек проживает 843,2 тысячи малообеспеченных казахстанцев, что на 2,1% меньше, чем год назад.
В домохозяйствах из четырех человек – 95,1 тысячи (+2,9%), из трех человек – 29,5 тысячи (-19,3%), из двух – 19 тысяч (+47,6%), а одиноких малообеспеченных – 1,4 тысячи (+14,5%).
Особое внимание вызывают 51,3 тысячи казахстанцев, чьи доходы не покрывают даже стоимость продовольственной корзины – менее 32,5 тысячи тенге в месяц. Их число за год выросло почти в два раза.
Распределение по регионам показывает концентрацию этой критической группы: в Карагандинской области – 14,2 тысячи, в Акмолинской – 7,6 тысячи, Костанайской – 2,9 тысячи, Мангистауской – 1,9 тысячи, Северо-Казахстанской – 865 человек. В Алматы зафиксировано более 5 тысяч человек с таким уровнем дохода.
В Туркестанской области число таких жителей выросло до 6,9 тысячи (+12,3%), в области Ұлытау – до 6,6 тысячи, что стало рекордным ростом в 17,4 раза. Напротив, в Шымкенте и Восточно-Казахстанской области наблюдалось снижение показателя – в 3,1 раза и 1,5 раза соответственно.
Статистика показывает, что даже в относительно экономически развитых регионах Казахстана появляются семьи и отдельные граждане, чьи доходы едва покрывают минимальные потребности. Рост числа малообеспеченного населения, особенно тех, кто выживает на сумму ниже 32,5 тысячи тенге, свидетельствует о том, что экономическая уязвимость охватывает не только традиционно бедные области, но и города с высоким уровнем жизни.
