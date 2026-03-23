Машиностроение Казахстана пробило потолок в 5,7 трлн тенге

Машиностроение Казахстана продолжает уверенно наращивать обороты, подтверждая статус одной из ключевых отраслей обрабатывающей промышленности страны. По итогам 2025 года объем производства достиг рекордных 5,7 трлн тенге, что стало отражением масштабной модернизации предприятий и роста внутреннего спроса на технику и оборудование, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Автомобили и спецтехника: цифры, которые впечатляют

Директор исполнительной дирекции ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Талгат Базарбеков связывает успехи отрасли с ростом производства автотранспортных средств и сельскохозяйственной техники, а также с запуском новых заводов по выпуску грузовых и пассажирских вагонов. Особое внимание уделяется потребностям жилищно-коммунального хозяйства и строительного сектора, что стимулирует выпуск энергетического оборудования, трубопроводной арматуры, насосов, кабельной продукции и прочей техники.

Конкретные показатели 2025 года демонстрируют масштаб производственного роста: легковых автомобилей выпущено 158 944 единицы, грузовиков — 8 516, автобусов на 10 и более человек — 3 122, специализированной техники — 860 единиц, автомобильных кузовов — 1 478.

В сельском хозяйстве отмечен заметный рост выпуска тракторов — 7 636 единиц, комбайнов — 1 150, машин для обработки почвы — 2 560, пресс-подборщиков — 1 201. Производство прицепов и полуприцепов увеличилось в четыре раза, достигнув 130 единиц.

Железнодорожное машиностроение и новые горизонты

Железнодорожное направление также демонстрирует активную динамику. В 2025 году произведено 45 электровозов, 69 тепловозов, 200 пассажирских вагонов, 1 499 платформ и 1 376 полувагонов. Разнообразие продукции отражает рост внутреннего и экспортного спроса на железнодорожную технику, а новые производственные мощности позволяют Казахстану занимать более уверенные позиции на мировом рынке.

Инвестиции и новые проекты: как отрасль меняется

В прошлом году реализовано около 40 новых проектов с общим объемом инвестиций 656 млрд тенге. Среди них выделяются стратегические производства, усиливающие позиции страны:

Мультибрендовый завод ТОО «Astana Motors Manufacturing Kazakhstan» в Алматы выпускает автомобили китайских брендов Chery, Changan и Haval с годовой мощностью 120 тыс. единиц. Инвестиции составили 182 млрд тенге.

Завод KIA в Костанае производит 70 тыс. автомобилей ежегодно при инвестициях 131,5 млрд тенге.

ТОО KamLitKZ в Костанае выпускает редукторы главных передач, блоки цилиндров, головки блоков и балки картера моста — 74 тыс. единиц в год, с инвестициями 78,2 млрд тенге.

ТОО ТексолТранс в Атырау специализируется на производстве грузовых вагонов: полувагонов, крытых вагонов, платформ и цистерн.

Роботизация и автоматизация: шаг в будущее

Современные технологии становятся неотъемлемой частью казахстанского машиностроения. На новых и модернизируемых заводах внедряются промышленные роботы и автоматические системы контроля, что повышает производительность и безопасность труда.

Например, ТОО «СарыаркаАвтопром» с 2023–2024 годов использует четыре робота FANUC для лазерной пайки кузовов и обработки люка крыши автомобилей. Роботы также работают на заводах ТОО «Astana Motors Manufacturing Kazakhstan» и KIA, а на действующих предприятиях «Проммашкомплект» и «Алматинский вентиляторный завод» их используют для прокатки колес, резки металла, покраски и контроля продукции. На строящемся заводе в Экибастузе планируется использовать роботов для обработки стальных заготовок на ключевых участках.

Однако, по оценке Союза машиностроителей, плотность роботизации остается крайне низкой: всего около девяти промышленных роботов на 10 000 работников, тогда как средний мировой показатель превышает 160, что сказывается на производительности и конкурентоспособности предприятий.

Люди, технологии и вызовы рынка труда

Сегодня в машиностроении трудятся более 120 000 человек на 4 000 компаниях, а реализация новых инвестиционных проектов создала около 10 000 дополнительных рабочих мест. При этом отрасли остро не хватает квалифицированных специалистов: токарей, фрезеровщиков, операторов станков с ЧПУ, инженеров-конструкторов, технологов и экспертов по автоматизации.

Эксперты Союза машиностроителей подчеркивают, что дальнейшее развитие отрасли напрямую зависит от сочетания модернизации производств, внедрения робототехники и подготовки профессиональных кадров, способных работать с новыми технологиями.