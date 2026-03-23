Ипотека стала главной национальной привычкой Казахстана: жители страны закредитовали себя на 7 триллионов тенге

Жилищное кредитование в Казахстане продолжает стремительно расти, демонстрируя рекордные показатели. На 1 февраля 2026 года общий объем ипотечных займов в стране достиг порядка 7 трлн тенге, что на 48,9% больше, чем три года назад. Такой рост отражает не только повышенный спрос на жилье, но и изменения в государственной и банковской политике, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Столица впереди: Астана лидирует по ипотеке

Наибольший объем ипотечного кредитования приходится на столицу страны. Жители Астаны заняли у банков более 2 трлн тенге, что на 45,7% превышает показатели предыдущего периода. Второе место занимает Алматы с 1,8 трлн тенге, показав рост почти в 1,6 раза. Шымкент и Карагандинская область следуют за лидерами с суммами около 400 млрд тенге, при этом оба региона также фиксируют значительный прирост.

Регионы догоняют: рост в областях

Среди областей высокий рост ипотечного кредитования отмечается в Актюбинской области – 279,8 млрд тенге (+34,1%), Восточно-Казахстанской области – 214,3 млрд тенге (+30,8%) и Павлодарской области – почти 200 млрд тенге (+37,8%). Напротив, наименьшие суммы заемных средств сосредоточены в областях Ұлытау и Туркестанской – 21,4 млрд тенге (+4,7 раза) и 62,3 млрд тенге (+2,3 раза) соответственно, что указывает на постепенное вовлечение этих регионов в ипотечный рынок.

Кто движет рынок: роль Отбасы банка и госпрограмм

По данным АФК, в 2025 году весь прирост ипотечного кредитования обеспечил Отбасы банк. Главными драйверами стали расширение льготного финансирования, государственные программы поддержки заемщиков и перераспределение спроса с рыночных сегментов на более доступные продукты. Жесткая монетарная политика и попытки снизить ГЭСВ оказали заметное влияние на рынок, направив казахстанцев именно к льготной ипотеке.

Перспективы и вызовы

Рост ипотечного кредитования отражает оживление на рынке жилья и увеличивающийся спрос на доступные кредиты. Однако эксперты предупреждают о возможных рисках перегрева рынка и необходимости сбалансированной кредитной политики. Особенно актуально это для регионов, где рост пока только начинается, и для тех, кто впервые решает взять ипотеку в условиях изменяющейся экономической конъюнктуры.