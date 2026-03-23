Где в Казахстане самая вкусная вода, рассказал министр водных ресурсов

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов поделился своими впечатлениями о качестве природной воды в разных регионах страны, подчеркнув особую ценность воды родного края. По словам Нуржигитова, вода – это не только жизненно необходимый ресурс, но и часть культурного и эмоционального наследия каждой местности, сообщает Lada.kz со ссылкой на агентство Kazinform.

Личный опыт министра

Во время визита в Жамбылскую область Нуржан Нуржигитов дал старт первому этапу экологической акции «Мөлдір бұлақ». Журналисты спросили его, в каком регионе Казахстана, по его мнению, самая вкусная вода. Министр отметил, что по долгу службы часто посещает разные регионы и пробует местную воду.

«Где бы я ни бывал, с водой в родных краях ничего не сравнится. В ней не только минералы, но и воспоминания о детстве, тоска по дому и уважение к земле, на которой я вырос. Чтить воду – это часть любви к родине. Поэтому для многих нет ничего вкуснее воды родного аула», – заявил глава водохозяйственного ведомства.

Масштабная экологическая инициатива

Акция «Мөлдір бұлақ» направлена на сохранение и очистку природных родников в южных регионах страны. В ходе первого этапа было очищено 28 источников воды. Мероприятие собрало около 3,8 тыс. участников, включая специалистов Министерства водных ресурсов и ирригации, работников подведомственных организаций, студентов и волонтеров.

Программа очистки и благоустройства родников проходит в рамках президентской инициативы «Таза Қазақстан». Помимо очистки воды, особое внимание уделяется созданию комфортных и безопасных зон вокруг родников, что способствует сохранению экологической чистоты и популяризации ответственного отношения к природным ресурсам.

Вода как символ родной земли

Нуржан Нуржигитов подчеркнул, что вода – это больше, чем ресурс. Она связывает поколения, хранит воспоминания и воспитывает уважение к природе и родной земле. Министр отметил, что проекты вроде «Мөлдір бұлақ» помогают жителям ближе познакомиться с важностью сохранения природных источников и воспитать экологическое сознание у молодежи.