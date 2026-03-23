23.03.2026, 17:25

Где в Казахстане самая вкусная вода, рассказал министр водных ресурсов

Новости Казахстана

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов поделился своими впечатлениями о качестве природной воды в разных регионах страны, подчеркнув особую ценность воды родного края. По словам Нуржигитова, вода – это не только жизненно необходимый ресурс, но и часть культурного и эмоционального наследия каждой местности, сообщает Lada.kz со ссылкой на агентство Kazinform.

Фото: primeminister.kz

Личный опыт министра

Во время визита в Жамбылскую область Нуржан Нуржигитов дал старт первому этапу экологической акции «Мөлдір бұлақ». Журналисты спросили его, в каком регионе Казахстана, по его мнению, самая вкусная вода. Министр отметил, что по долгу службы часто посещает разные регионы и пробует местную воду.

«Где бы я ни бывал, с водой в родных краях ничего не сравнится. В ней не только минералы, но и воспоминания о детстве, тоска по дому и уважение к земле, на которой я вырос. Чтить воду – это часть любви к родине. Поэтому для многих нет ничего вкуснее воды родного аула», – заявил глава водохозяйственного ведомства.

Масштабная экологическая инициатива

Акция «Мөлдір бұлақ» направлена на сохранение и очистку природных родников в южных регионах страны. В ходе первого этапа было очищено 28 источников воды. Мероприятие собрало около 3,8 тыс. участников, включая специалистов Министерства водных ресурсов и ирригации, работников подведомственных организаций, студентов и волонтеров.

Программа очистки и благоустройства родников проходит в рамках президентской инициативы «Таза Қазақстан». Помимо очистки воды, особое внимание уделяется созданию комфортных и безопасных зон вокруг родников, что способствует сохранению экологической чистоты и популяризации ответственного отношения к природным ресурсам.

Вода как символ родной земли

Нуржан Нуржигитов подчеркнул, что вода – это больше, чем ресурс. Она связывает поколения, хранит воспоминания и воспитывает уважение к природе и родной земле. Министр отметил, что проекты вроде «Мөлдір бұлақ» помогают жителям ближе познакомиться с важностью сохранения природных источников и воспитать экологическое сознание у молодежи.

«Каждый раз, когда я пью воду из родного аула, я ощущаю связь с тем местом, где вырос. Это не просто вода – это память, культура и любовь к родине», – добавил он.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь