Старый конь борозды не портит: почему на дорогах в Казахстане до сих пор правят «динозавры» автопрома

В Казахстане обновление автомобильного парка происходит крайне медленно, несмотря на рост доли новых автомобилей. Аналитики отмечают, что средний возраст транспортных средств в стране практически не изменился за последний год, а старые машины продолжают составлять значительную часть автопарка, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Автопарк страны: цифры, которые удивляют

По данным Министерства внутренних дел Казахстана на 1 января 2026 года, в стране зарегистрировано около 5,9 млн транспортных средств, из которых почти 5 млн — легковые автомобили. Средний возраст всех машин составил 20 лет, а легковых автомобилей — 19 лет.

Для сравнения, на 1 января 2025 года в Казахстане насчитывалось 5 млн легковых автомобилей, из которых более 3,3 млн старше 10 лет, а почти половина превышала возраст в 20 лет. Это подтверждает, что в течение года автопарк практически не «помолодел».

Почему обновление автопарка идет медленно

Агентство мониторинга и анализа автомобильного рынка (АМААР) выделяет несколько причин низкой скорости обновления автопарка:

Превалирование импорта. Свыше половины новых машин ввозится из-за рубежа, что связано с отсутствием обновленных таможенно-тарифных инструментов в последние годы.

Недостаточная поддержка отечественного производства. Местные автозаводы и производство автокомпонентов развиваются слабо, а меры по стимулированию экспорта остаются ограниченными.

Отсутствие эффективной утилизации старых авто. Система выбытия транспортных средств пока не работает, что препятствует естественному обновлению парка.

В результате, несмотря на рост доли автомобилей младше трех лет и в возрасте от 3 до 7 лет, общий средний возраст автопарка почти не изменился.

Импорт бьет рекорды

За январь–июль 2025 года Казахстан импортировал 134 366 легковых автомобилей на сумму 1,5 млрд долларов США, что на 59,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было ввезено 84 272 единицы.

Лидерами по поставкам остаются Китай (38 228 автомобилей), США (18 232) и Япония (11 690). Несмотря на рост импорта, старый транспорт по-прежнему доминирует на дорогах страны.

Свет в конце тоннеля

Эксперты отмечают, что ситуация может измениться в ближайшие годы благодаря запуску новых проектов по производству автокомпонентов и развитию локального производства. Это позволит снизить стоимость автомобилей и ускорить процесс обновления автопарка, делая транспорт более современным и безопасным для казахстанцев.