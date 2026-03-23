18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.33
557.57
5.74
Смотреть все >
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.03.2026, 18:30

Старый конь борозды не портит: почему на дорогах в Казахстане до сих пор правят «динозавры» автопрома

Новости Казахстана 0 791

В Казахстане обновление автомобильного парка происходит крайне медленно, несмотря на рост доли новых автомобилей. Аналитики отмечают, что средний возраст транспортных средств в стране практически не изменился за последний год, а старые машины продолжают составлять значительную часть автопарка, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: kolesa.kz

Автопарк страны: цифры, которые удивляют

По данным Министерства внутренних дел Казахстана на 1 января 2026 года, в стране зарегистрировано около 5,9 млн транспортных средств, из которых почти 5 млн — легковые автомобили. Средний возраст всех машин составил 20 лет, а легковых автомобилей — 19 лет.

Для сравнения, на 1 января 2025 года в Казахстане насчитывалось 5 млн легковых автомобилей, из которых более 3,3 млн старше 10 лет, а почти половина превышала возраст в 20 лет. Это подтверждает, что в течение года автопарк практически не «помолодел».

Почему обновление автопарка идет медленно

Агентство мониторинга и анализа автомобильного рынка (АМААР) выделяет несколько причин низкой скорости обновления автопарка:

  • Превалирование импорта. Свыше половины новых машин ввозится из-за рубежа, что связано с отсутствием обновленных таможенно-тарифных инструментов в последние годы.

  • Недостаточная поддержка отечественного производства. Местные автозаводы и производство автокомпонентов развиваются слабо, а меры по стимулированию экспорта остаются ограниченными.

  • Отсутствие эффективной утилизации старых авто. Система выбытия транспортных средств пока не работает, что препятствует естественному обновлению парка.

В результате, несмотря на рост доли автомобилей младше трех лет и в возрасте от 3 до 7 лет, общий средний возраст автопарка почти не изменился.

Импорт бьет рекорды

За январь–июль 2025 года Казахстан импортировал 134 366 легковых автомобилей на сумму 1,5 млрд долларов США, что на 59,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было ввезено 84 272 единицы.

Лидерами по поставкам остаются Китай (38 228 автомобилей), США (18 232) и Япония (11 690). Несмотря на рост импорта, старый транспорт по-прежнему доминирует на дорогах страны.

Свет в конце тоннеля

Эксперты отмечают, что ситуация может измениться в ближайшие годы благодаря запуску новых проектов по производству автокомпонентов и развитию локального производства. Это позволит снизить стоимость автомобилей и ускорить процесс обновления автопарка, делая транспорт более современным и безопасным для казахстанцев.

0
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь