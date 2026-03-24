Пеня, арест имущества, запрет на выезд: что ждет должников по налогу на транспорт в Казахстане с 1 апреля

Казахстанским автовладельцам напомнили о приближении крайнего срока уплаты транспортного налога за 2025 год. Как сообщили в Департаменте государственных доходов, рассчитаться с обязательством необходимо до 1 апреля 2026 года. После этой даты в отношении должников начнут применять меры взыскания, сообщает Lada.kz со ссылкой на " Наш Костанай ".

Особое внимание на ситуацию обратили в Костанайской области, где, по данным местных налоговых органов, значительная часть владельцев автомобилей пока не спешит закрывать задолженность. В регионе налог на транспорт должны уплатить порядка 170 тысяч физических лиц, а общая сумма начислений составляет почти 3,9 млрд тенге. При этом до завершения срока остается меньше недели, а число тех, кто уже исполнил обязательство, все еще остается недостаточным.

В ДГД предупредили о последствиях неуплаты

В департаменте пояснили, что речь идет именно о налоге за 2025 год, поэтому начисления производятся по нормам действующего Налогового кодекса. Если владелец транспортного средства не внесет платеж до 1 апреля, уже со 2 апреля начнется процедура взыскания.

Первым последствием просрочки станет начисление пени. Затем, если долг не будет погашен, материалы могут быть переданы судебным исполнителям. На этом этапе меры воздействия становятся значительно жестче, поскольку дело уже выходит за рамки обычного налогового уведомления и переходит в плоскость принудительного взыскания.

Руководитель Управления непроизводственных платежей ДГД по Костанайской области Шынар Жумабай сообщила, что на сегодняшний день свои счета закрыли менее половины жителей, обязанных уплатить налог. Это означает, что существенная часть автовладельцев рискует столкнуться с финансовыми и юридическими последствиями уже в ближайшие дни.

Злостным неплательщикам грозят ограничения и арест имущества

В налоговых органах подчеркивают, что уклонение от уплаты транспортного налога может обернуться не только дополнительными начислениями. В отношении злостных неплательщиков применяются и более серьезные меры.

По данным ДГД, в Костанайской области уже насчитывается свыше 4 тысяч таких должников. В зависимости от суммы долга и стадии исполнительного производства к ним могут применяться ограничения на выезд за пределы Казахстана, а также арест имущества. Фактически речь идет о том, что просроченный налог может перерасти в полноценную проблему с доступом к поездкам, распоряжением собственностью и дальнейшими финансовыми обязательствами.

Таким образом, даже сравнительно небольшой долг по транспортному налогу со временем способен привести к куда более ощутимым потерям, чем своевременная уплата обязательного платежа.

Кто может рассчитывать на льготы

При этом в ДГД напомнили, что отдельные категории граждан и хозяйствующих субъектов имеют право на льготы по транспортному налогу. В частности, такие послабления предусмотрены для крестьянских и фермерских хозяйств, если у них имеется одно транспортное средство с объемом двигателя до 2 500 кубических сантиметров.

Кроме того, льготы распространяются на людей с инвалидностью, ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, приравненных к ним, а также участников боевых действий. Для этих категорий налоговая нагрузка может быть снижена или исключена в соответствии с действующими нормами законодательства.

В связи с этим гражданам рекомендуют заранее уточнить свой статус и проверить, подпадают ли они под действующие налоговые преференции, чтобы избежать ошибочных начислений или ненужных долгов.

Проверить налог можно заранее через банковские приложения

Налоговики также обратили внимание на то, что проверить наличие начислений и оплатить транспортный налог сегодня можно в упрощенном порядке — через приложения банков второго уровня. В мобильных сервисах уже отображаются предстоящие платежи, поэтому автовладельцам не обязательно ждать уведомлений или обращаться в ведомства лично.

Такой формат позволяет заранее увидеть сумму налога, оперативно произвести оплату и избежать просрочки. На фоне приближающегося дедлайна это особенно актуально для тех, кто еще не сверил свои начисления или откладывал платеж на последние дни.

В 2027 году налог начнут считать по новым правилам

В ДГД отдельно напомнили, что следующая уплата транспортного налога — уже за следующий налоговый период — будет производиться до 1 апреля 2027 года, но рассчитываться она станет по новому Налоговому кодексу.

Ожидается, что изменения затронут владельцев автомобилей с большим сроком эксплуатации. Так, для машин старше 10 лет ставка налога будет снижена на 30%, а для автомобилей старше 20 лет — на 50%. Это означает, что для части казахстанцев налоговая нагрузка в будущем уменьшится, однако текущие обязательства за 2025 год по-прежнему должны быть исполнены по действующим правилам.

Просрочка сегодня может обернуться проблемами уже завтра

Ситуация с транспортным налогом в Костанайской области показывает, что многие автовладельцы продолжают откладывать обязательный платеж до последнего момента, несмотря на прямые предупреждения налоговых органов. Между тем времени до дедлайна остается все меньше, а после 1 апреля последствия могут наступить достаточно быстро — от начисления пени до передачи дела судебным исполнителям.

На этом фоне в ДГД фактически призывают граждан не затягивать с оплатой и заранее проверить начисления, чтобы избежать дополнительных расходов, ограничений и исполнительных мер. Для тысяч автовладельцев ближайшие дни станут решающими: либо налог будет уплачен добровольно, либо вопрос перейдет в стадию принудительного взыскания.