Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
24.03.2026, 07:38

Аэропорты Казахстана удивили планету: Барселона и Анкара остались позади

Новости Казахстана

В непрерывно развивающемся мире авиации казахстанские аэропорты сделали впечатляющий рывок, оказавшись в числе лучших международных хабов по версии мирового сообщества путешественников. Аэропорты Астаны и Алматы сумели опередить такие известные направления, как Барселона и Анкара, подтвердив высокие стандарты сервиса и современную инфраструктуру, сообщает Lada.kz. 

Фото: kz24.news

Международный рейтинг AirlineRatings: как выбирают лучшие аэропорты

Ежегодно международный портал AirlineRatings публикует рейтинг лучших аэропортов мира. Для составления списка используется голосование авиапутешественников со всех уголков планеты, а также данные Всемирного исследования аэропортов за предыдущий год. В 2026 году в топ-100 вошли сразу два казахстанских аэропорта, что стало заметным событием для страны.

В предисловии к рейтингу отмечается, что исследование учитывает качество обслуживания пассажиров, безопасность, удобство навигации и уровень инфраструктуры. По словам экспертов, эти показатели позволяют объективно оценивать аэропорты, сопоставляя их с мировыми лидерами.

Лидер рейтинга: сингапурский Changi Airport

Безоговорочным лидером 2026 года стал аэропорт Changi в Сингапуре, получивший награду уже четырнадцатый раз за всю историю рейтинга. Эксперты отмечают, что Changi продолжает удивлять путешественников инновациями, высоким уровнем комфорта и удобными транзитными возможностями.

На фоне этого успеха достижения казахстанских аэропортов выглядят еще более впечатляюще. Страна, сравнительно недавно вошедшая в глобальный авиационный рынок, смогла предложить сервис и инфраструктуру, достойные сравнения с мировыми лидерами.

Казахстанские мегаполисы в топ-100: рост и конкуренция

В рейтинг 2026 года вошли оба крупнейших аэропорта Казахстана – международные хабы Астаны и Алматы. Между ними расположились два других международных аэропорта, подчеркивая острую конкуренцию на мировом уровне.

По данным экспертов, высокая оценка казахстанских аэропортов обусловлена современными терминалами, улучшенной логистикой, ростом качества обслуживания и расширением международных маршрутов. Эти показатели способствуют привлечению новых авиаперевозчиков и увеличению туристического потока, создавая эффект «престижного хаба» в Центральной Азии.

Итоги и впечатления: Казахстан на карте мировых путешествий

Закрывает топ-100 международный аэропорт Португалии, однако внимание всего авиационного сообщества привлекли именно казахстанские позиции. Такой успех говорит о том, что страна уверенно укрепляет свои позиции на глобальной карте авиации и постепенно превращается в важный транзитный узел для международных рейсов.

Аналитики отмечают, что достижения Астаны и Алматы в рейтинге AirlineRatings – это сигнал о том, что Казахстан способен конкурировать с признанными мировыми лидерами и предлагать путешественникам комфорт на уровне лучших аэропортов Европы и Азии.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь