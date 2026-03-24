Аэропорты Казахстана удивили планету: Барселона и Анкара остались позади

В непрерывно развивающемся мире авиации казахстанские аэропорты сделали впечатляющий рывок, оказавшись в числе лучших международных хабов по версии мирового сообщества путешественников. Аэропорты Астаны и Алматы сумели опередить такие известные направления, как Барселона и Анкара, подтвердив высокие стандарты сервиса и современную инфраструктуру, сообщает Lada.kz.

Международный рейтинг AirlineRatings: как выбирают лучшие аэропорты

Ежегодно международный портал AirlineRatings публикует рейтинг лучших аэропортов мира. Для составления списка используется голосование авиапутешественников со всех уголков планеты, а также данные Всемирного исследования аэропортов за предыдущий год. В 2026 году в топ-100 вошли сразу два казахстанских аэропорта, что стало заметным событием для страны.

В предисловии к рейтингу отмечается, что исследование учитывает качество обслуживания пассажиров, безопасность, удобство навигации и уровень инфраструктуры. По словам экспертов, эти показатели позволяют объективно оценивать аэропорты, сопоставляя их с мировыми лидерами.

Лидер рейтинга: сингапурский Changi Airport

Безоговорочным лидером 2026 года стал аэропорт Changi в Сингапуре, получивший награду уже четырнадцатый раз за всю историю рейтинга. Эксперты отмечают, что Changi продолжает удивлять путешественников инновациями, высоким уровнем комфорта и удобными транзитными возможностями.

На фоне этого успеха достижения казахстанских аэропортов выглядят еще более впечатляюще. Страна, сравнительно недавно вошедшая в глобальный авиационный рынок, смогла предложить сервис и инфраструктуру, достойные сравнения с мировыми лидерами.

Казахстанские мегаполисы в топ-100: рост и конкуренция

В рейтинг 2026 года вошли оба крупнейших аэропорта Казахстана – международные хабы Астаны и Алматы. Между ними расположились два других международных аэропорта, подчеркивая острую конкуренцию на мировом уровне.

По данным экспертов, высокая оценка казахстанских аэропортов обусловлена современными терминалами, улучшенной логистикой, ростом качества обслуживания и расширением международных маршрутов. Эти показатели способствуют привлечению новых авиаперевозчиков и увеличению туристического потока, создавая эффект «престижного хаба» в Центральной Азии.

Итоги и впечатления: Казахстан на карте мировых путешествий

Закрывает топ-100 международный аэропорт Португалии, однако внимание всего авиационного сообщества привлекли именно казахстанские позиции. Такой успех говорит о том, что страна уверенно укрепляет свои позиции на глобальной карте авиации и постепенно превращается в важный транзитный узел для международных рейсов.

Аналитики отмечают, что достижения Астаны и Алматы в рейтинге AirlineRatings – это сигнал о том, что Казахстан способен конкурировать с признанными мировыми лидерами и предлагать путешественникам комфорт на уровне лучших аэропортов Европы и Азии.