18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.33
557.57
5.74
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
24.03.2026, 10:56

В Казахстане хотят ввести наказание за заправку баллонов вне автогазозаправочных станций

Новости Казахстана

В Казахстане назрела необходимость ужесточения контроля за заправкой бытовых газовых баллонов. Депутат Мажилиса Бауржан Смагулов выступил с предложением ввести административную ответственность за незаконную заправку газовых баллонов на автогазозаправочных станциях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Парламентарий отметил, что недавние трагические происшествия показывают высокую опасность халатного обращения с газом. Так, в Щучинске взрыв газовоздушной смеси в кафе, расположенном рядом с жилыми домами, привёл к человеческим жертвам: погибли люди, десятки получили травмы. Подобные инциденты, по словам депутата, повторяются по всей стране, что указывает на системный характер проблемы газовой безопасности.

Опасность на автозаправках

Бауржан Смагулов напомнил также о взрыве в Актобе на территории автогазозаправочной станции, где произошёл пожар после утечки газовоздушной смеси из резервуара. Оперативные действия сотрудников МЧС позволили ограничить ущерб, однако такие случаи демонстрируют, что малейшая ошибка может привести к катастрофическим последствиям.

Парламентарий не обошёл вниманием и прошлый трагический инцидент на станции «Ниет» в Кульсарах Атырауской области. Там взрыв газового баллона унёс жизни двух человек, ещё 14 получили травмы различной степени тяжести, были повреждены шесть автомобилей и несколько жилых зданий, включая одно двухэтажное. Эти события наглядно показывают, что несоблюдение правил обращения с газом грозит не только человеческими жертвами, но и серьёзным материальным ущербом.

Проблемы контроля и предложения

Депутат подчеркнул, что существующая система контроля за газовой безопасностью в Казахстане неэффективна. Функции распределены между несколькими государственными органами, что приводит к слабой координации, несвоевременному выявлению нарушений и недостаточной профилактической работе. Особое беспокойство вызывает практика незаконной заправки бытовых газовых баллонов на автогазозаправочных станциях.

В качестве решения Смагулов предложил создать единый специализированный государственный орган, который займётся обеспечением газовой безопасности и координацией контроля в этой сфере. Кроме того, депутат предлагает внести в Кодекс об административных правонарушениях ответственность за незаконную заправку бытовых газовых баллонов на автозаправках.

По мнению парламентария, эти меры позволят снизить риски взрывов, повысить ответственность операторов автогазозаправочных станций и усилить профилактическую работу, направленную на защиту граждан и сохранность имущества.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь