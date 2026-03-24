В Казахстане хотят ввести наказание за заправку баллонов вне автогазозаправочных станций

В Казахстане назрела необходимость ужесточения контроля за заправкой бытовых газовых баллонов. Депутат Мажилиса Бауржан Смагулов выступил с предложением ввести административную ответственность за незаконную заправку газовых баллонов на автогазозаправочных станциях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Парламентарий отметил, что недавние трагические происшествия показывают высокую опасность халатного обращения с газом. Так, в Щучинске взрыв газовоздушной смеси в кафе, расположенном рядом с жилыми домами, привёл к человеческим жертвам: погибли люди, десятки получили травмы. Подобные инциденты, по словам депутата, повторяются по всей стране, что указывает на системный характер проблемы газовой безопасности.

Опасность на автозаправках

Бауржан Смагулов напомнил также о взрыве в Актобе на территории автогазозаправочной станции, где произошёл пожар после утечки газовоздушной смеси из резервуара. Оперативные действия сотрудников МЧС позволили ограничить ущерб, однако такие случаи демонстрируют, что малейшая ошибка может привести к катастрофическим последствиям.

Парламентарий не обошёл вниманием и прошлый трагический инцидент на станции «Ниет» в Кульсарах Атырауской области. Там взрыв газового баллона унёс жизни двух человек, ещё 14 получили травмы различной степени тяжести, были повреждены шесть автомобилей и несколько жилых зданий, включая одно двухэтажное. Эти события наглядно показывают, что несоблюдение правил обращения с газом грозит не только человеческими жертвами, но и серьёзным материальным ущербом.

Проблемы контроля и предложения

Депутат подчеркнул, что существующая система контроля за газовой безопасностью в Казахстане неэффективна. Функции распределены между несколькими государственными органами, что приводит к слабой координации, несвоевременному выявлению нарушений и недостаточной профилактической работе. Особое беспокойство вызывает практика незаконной заправки бытовых газовых баллонов на автогазозаправочных станциях.

В качестве решения Смагулов предложил создать единый специализированный государственный орган, который займётся обеспечением газовой безопасности и координацией контроля в этой сфере. Кроме того, депутат предлагает внести в Кодекс об административных правонарушениях ответственность за незаконную заправку бытовых газовых баллонов на автозаправках.

По мнению парламентария, эти меры позволят снизить риски взрывов, повысить ответственность операторов автогазозаправочных станций и усилить профилактическую работу, направленную на защиту граждан и сохранность имущества.