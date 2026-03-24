Двое мужчин отобрали у полицейского табельный пистолет и открыли огонь по нему

В Усть-Каменогорске двое мужчин ранили полицейского из его же табельного оружия. Подозреваемые задержаны, оружие изъято, возбуждено досудебное расследование, сообщает Lada.kz.

Нападение на патрульного: подробности инцидента

По информации, опубликованной Telegram-каналом HALYQSTAN, нападение произошло при участии двоих нетрезвых граждан. Сотрудник правоохранительных органов сделал предупредительные выстрелы, чтобы остановить агрессивных мужчин, однако это не остановило нападавших. Они отобрали у полицейского пистолет и произвели несколько выстрелов, в результате чего пострадала его левая рука.

Детали происшествия раскрыли в пресс-службе Департамента полиции Восточно-Казахстанской области (ВКО). Инцидент произошёл 22 марта на улице Сагадата Нурмагамбетова. Согласно официальной информации, к патрульному полиции обратился подросток, который сообщил о агрессивном поведении двух неизвестных молодых людей.

Реакция полиции и задержание подозреваемых

Прибывший на место патруль столкнулся с неповиновением и активным сопротивлением со стороны двух мужчин.

«Проигнорировав законные требования, они совершили нападение на сотрудника полиции. После случившегося злоумышленники скрылись, однако вскоре были установлены и задержаны», — сообщили в пресс-службе полиции.

Изъятое оружие возвращено в управление.

На данный момент подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Их действия квалифицируются как насилие, опасное для жизни представителя власти, совершённое группой лиц. В Управлении полиции города Усть-Каменогорска начато досудебное расследование.

Преступление, которое могло обернуться трагедией

Инцидент подчёркивает серьёзные риски, с которыми сталкиваются сотрудники правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей. Использование собственного оружия против полицейского — крайне редкое и опасное событие, которое привлекло внимание как общественности, так и правоохранительных органов. Ведётся расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства происшествия и степень ответственности участников.