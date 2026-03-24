18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.33
557.57
5.74
Смотреть все >
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
24.03.2026, 13:17

Двое мужчин отобрали у полицейского табельный пистолет и открыли огонь по нему

Новости Казахстана 0 745

В Усть-Каменогорске двое мужчин ранили полицейского из его же табельного оружия. Подозреваемые задержаны, оружие изъято, возбуждено досудебное расследование, сообщает Lada.kz. 

Фото: uralskweek.kz

Нападение на патрульного: подробности инцидента

По информации, опубликованной Telegram-каналом HALYQSTAN, нападение произошло при участии двоих нетрезвых граждан. Сотрудник правоохранительных органов сделал предупредительные выстрелы, чтобы остановить агрессивных мужчин, однако это не остановило нападавших. Они отобрали у полицейского пистолет и произвели несколько выстрелов, в результате чего пострадала его левая рука.

Детали происшествия раскрыли в пресс-службе Департамента полиции Восточно-Казахстанской области (ВКО). Инцидент произошёл 22 марта на улице Сагадата Нурмагамбетова. Согласно официальной информации, к патрульному полиции обратился подросток, который сообщил о агрессивном поведении двух неизвестных молодых людей.

Реакция полиции и задержание подозреваемых

Прибывший на место патруль столкнулся с неповиновением и активным сопротивлением со стороны двух мужчин.

«Проигнорировав законные требования, они совершили нападение на сотрудника полиции. После случившегося злоумышленники скрылись, однако вскоре были установлены и задержаны», — сообщили в пресс-службе полиции.

Изъятое оружие возвращено в управление.

На данный момент подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Их действия квалифицируются как насилие, опасное для жизни представителя власти, совершённое группой лиц. В Управлении полиции города Усть-Каменогорска начато досудебное расследование.

Преступление, которое могло обернуться трагедией

Инцидент подчёркивает серьёзные риски, с которыми сталкиваются сотрудники правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей. Использование собственного оружия против полицейского — крайне редкое и опасное событие, которое привлекло внимание как общественности, так и правоохранительных органов. Ведётся расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства происшествия и степень ответственности участников.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

